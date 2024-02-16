Навлечете беду: почему нельзя садиться на пороге

Мы подскажем, почему не стоит сидеть на пороге.

Многие из нас время от времени устают и приседают отдохнуть прямо на пороге своего дома. Однако древние поверья категорически предостерегают это делать, ведь это может привести к беде.

Считалось, что на пороге живут злые духи, которым не нравится, когда на их месте садятся люди. Они могут навлечь болезни, неудачи, а то и смерть тем, кто их не уважает. По поверьям славян, порог символизировал границу между миром живых и мертвых. Садясь на нем, вы рискуете нарушить этот барьер и навлечь на себя беду.

Существовало также верование, что долгое сидение на пороге может лишить плодородия или "украсть" счастье в жизни. Итак, лучше воздержаться от обольщения присесть на пороге, ведь это может не только навредить, но и оскорбить мифические существа. Ищите для отдыха более уютные места!

Если вам очень хочется присесть у входа, кладите под себя какую-нибудь ткань или подушку. По поверьям, это обезопасит от негативного влияния.

Следовательно, не стоит пренебрегать предупреждениями народных предрассудков. Оберегайте себя и свое счастье и избегайте лишнего сиденья на пороге!

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