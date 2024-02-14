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Накличете біду: чому не можна дарувати ікони

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ікони можна лише передавати всередині родини (зображення створено за допомогою ШІ)
Ікони можна лише передавати всередині родини (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, чому не можна дарувати ікони.

Ікони — це не просто прикраса оселі, а предмети релігійного культу. Через це в народі здавна існують заборони щодо їх дарування.

Розберемося, звідки взялися ці повір'я і чи дійсно не можна дарувати ікони близьким. Про це пише Главред.

Раніше вважалося, що подарована ікона може "забрати" щастя або навіть життєву енергію людини. Це пов'язували з тим, що не можна було позбутися такого дарунку чи замінити на інший. Адже ікону викидати вважалося гріхом.

Крім того, подарована ікона начебто призводила до сварок в родині чи нещастя. Такі повір'я покликані були стримувати людей від нерозважливих вчинків.

А ось якщо ікону передавали як сімейну реліквію — це віталося.

Сьогодні такі традиції сприймаються радше як дань історії. Головне, щоб подарунок ікони був щирим і йшов від серця. Адже віра в Бога і добрі наміри здатні подолати будь-які забобони!

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#Прикмети #езотерика-Телеграф