Накличете біду: чому не можна дарувати ікони

Ми підкажемо, чому не можна дарувати ікони.

Ікони — це не просто прикраса оселі, а предмети релігійного культу. Через це в народі здавна існують заборони щодо їх дарування.

Розберемося, звідки взялися ці повір'я і чи дійсно не можна дарувати ікони близьким. Про це пише Главред.

Раніше вважалося, що подарована ікона може "забрати" щастя або навіть життєву енергію людини. Це пов'язували з тим, що не можна було позбутися такого дарунку чи замінити на інший. Адже ікону викидати вважалося гріхом.

Крім того, подарована ікона начебто призводила до сварок в родині чи нещастя. Такі повір'я покликані були стримувати людей від нерозважливих вчинків.

А ось якщо ікону передавали як сімейну реліквію — це віталося.

Сьогодні такі традиції сприймаються радше як дань історії. Головне, щоб подарунок ікони був щирим і йшов від серця. Адже віра в Бога і добрі наміри здатні подолати будь-які забобони!

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