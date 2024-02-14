Навлечете беду: почему нельзя дарить иконы

Мы подскажем, почему нельзя дарить иконы.

Иконы – это не просто украшение дома, а предметы религиозного культа. Поэтому в народе издавна существуют запреты на их дарование.

Разберемся, откуда взялись эти поверья и действительно ли нельзя дарить иконы близким. Об этом пишет Главред.

Ранее считалось, что подаренная икона может "унести" счастье или даже жизненную энергию человека. Это связывалось с тем, что нельзя было избавиться от такого подарка или заменить другим. Ведь икону выбрасывать считалось грехом.

Кроме того, подаренная икона будто бы приводила к ссорам в семье или несчастья. Такие поверья призваны были сдерживать людей от безрассудных поступков.

А вот если икону передавали как семейную реликвию – это приветствовалось.

Сегодня такие традиции воспринимаются скорее как дань истории. Главное, чтобы подарок иконы был искренним и уходил от сердца. Ведь вера в Бога и благие намерения способны преодолеть любые предрассудки!

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