Накличете біду: які дні народження краще не відзначати

Ми підкажемо, які дати краще не святкувати.

З давніх-давен люди вірили, що день народження – це містичний день, коли людина стає більш вразливою до нечистої сили. З цим пов'язано багато забобонів та прикмет, які стосуються святкування дня народження.

Які ж саме дати не можна святкувати та чому? Про це пише Главред.

Які ж дні народження не рекомендується відзначати?

9 років: Цей день народження вважається переломним, адже дитина переходить до нового етапу життя. Деякі люди вірять, що в цей день душа дитини стає більш доступною для темних сил.

13 років: Вважається, що число 13 несе в собі негативну енергетику. Тому 13-й день народження може бути омрачений неприємними подіями.

33 роки: Цей вік пов'язаний з земним життям Ісуса Христа. Тому 33-й день народження, згідно з деякими повір'ями, може стати вісником хвороб та невдач.

40 років: В народі кажуть, що в 40 років душа людини остаточно прощається з юністю. Тому 40-й день народження рекомендується відзначати скромно, без гучних застіль.

53 роки: Цей день народження вважається небезпечним, адже число 53 співзвучне з фразою "п'ять три", що може віщувати смерть.

Що не можна робити в день народження?

Не рекомендується лаятися, сваритися та сумувати.

Не можна запрошувати на свято людей, з якими ви маєте погані стосунки.

Не можна дарувати гострі предмети, носові хустки, годинники та порожні речі.

Не можна загадувати бажання, задуваючи свічки на торті.

Важливо пам'ятати, що всі ці забобони та прикмети не мають наукового підтвердження.

Не вірте у погані прикмети! Найголовніше – це ваше позитивне ставлення до життя. Святкуйте свій день народження з радістю та оточуйте себе людьми, які вам приємні.

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