Накличете біду: які дні народження краще не відзначати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ми підкажемо, які дати краще не святкувати.
З давніх-давен люди вірили, що день народження – це містичний день, коли людина стає більш вразливою до нечистої сили. З цим пов'язано багато забобонів та прикмет, які стосуються святкування дня народження.
Які ж саме дати не можна святкувати та чому? Про це пише Главред.
Які ж дні народження не рекомендується відзначати?
- 9 років: Цей день народження вважається переломним, адже дитина переходить до нового етапу життя. Деякі люди вірять, що в цей день душа дитини стає більш доступною для темних сил.
- 13 років: Вважається, що число 13 несе в собі негативну енергетику. Тому 13-й день народження може бути омрачений неприємними подіями.
- 33 роки: Цей вік пов'язаний з земним життям Ісуса Христа. Тому 33-й день народження, згідно з деякими повір'ями, може стати вісником хвороб та невдач.
- 40 років: В народі кажуть, що в 40 років душа людини остаточно прощається з юністю. Тому 40-й день народження рекомендується відзначати скромно, без гучних застіль.
- 53 роки: Цей день народження вважається небезпечним, адже число 53 співзвучне з фразою "п'ять три", що може віщувати смерть.
Що не можна робити в день народження?
- Не рекомендується лаятися, сваритися та сумувати.
- Не можна запрошувати на свято людей, з якими ви маєте погані стосунки.
- Не можна дарувати гострі предмети, носові хустки, годинники та порожні речі.
- Не можна загадувати бажання, задуваючи свічки на торті.
Важливо пам'ятати, що всі ці забобони та прикмети не мають наукового підтвердження.
Не вірте у погані прикмети! Найголовніше – це ваше позитивне ставлення до життя. Святкуйте свій день народження з радістю та оточуйте себе людьми, які вам приємні.
Раніше "Телеграф" розповідав, яка порода собак приносить удачу, а яка — гроші та любов, прикмети і забобони. Окрім цього, вас може зацікавити, як прати дитячі іграшки, щоб вони були як нові.