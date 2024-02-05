Притянете беду: какие дни рождения лучше не отмечать

Мы подскажем, какие дать лучше не праздновать.

Издавна люди верили, что день рождения – это мистический день, когда человек становится более уязвимым к нечистой силе. С этим связано множество предрассудков и примет, касающихся празднования дня рождения.

Какие же дать нельзя праздновать и почему? Об этом пишет Главред.

Какие дни рождения не рекомендуется отмечать?

9 лет Этот день рождения считается переломным, ведь ребенок переходит к новому этапу жизни. Некоторые люди верят, что в этот день душа ребенка становится доступнее для темных сил.

13 лет Считается, что число 13 несет в себе отрицательную энергетику. Поэтому 13-й день рождения может быть омрачен неприятными событиями.

33 года: Этот возраст связан с земной жизнью Иисуса Христа. Поэтому 33-й день рождения, согласно некоторым поверьям, может стать вестником болезней и неудач.

40 лет: В народе говорят, что в 40 лет душа человека окончательно прощается с юностью. Поэтому 40-й день рождения рекомендуется отмечать скромно, без громких застолий.

53 года: Этот день рождения считается опасным, ведь число 53 созвучно фразе "пять три", что может предвещать смерть.

Что нельзя делать в день рожденья?

Не рекомендуется ругаться, ссориться и унывать.

Нельзя приглашать на праздник людей, с которыми у вас плохие отношения.

Нельзя дарить острые предметы, носовые платки, часы и пустые вещи.

Нельзя загадывать желания, задувая свечи на торте.

Важно помнить, что все предрассудки и приметы не имеют научного подтверждения.

Не верьте в плохие приметы! Самое главное – это ваше положительное отношение к жизни. Празднуйте свой день рождения с радостью и окружайте себя людьми, которые вам приятны.

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