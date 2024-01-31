Не пийте чай з цього посуду: як можна залучити нещастя та біди

Якщо ви випадково пролили чай на одяг, не варто перейматися

Чай — улюблений напій багатьох. Його вживають у всьому світі і різні культури вкладають в нього свої сенси та значення. Є певні правила, як правильно його пити. Існує навіть спеціальний посуд для чаювання.

З чаюванням пов’язано багато прикмет та забобонів. Про них пише Obozrevatel.

Негативні прикмети про чай

Не можна пити чай з побитого чи тріснутого посуду. Так можна накликати фінансові труднощі.

Не варто залишати ложку у чашці. Прикмети кажуть, що це може принести вам тривалу самотність.

Не можна розмішувати цукор проти годинникової стрілки. Так ви маєте ризик отримати минулі помилки. Краще перемішувати цукор за годинниковою стрілкою.

Якщо під час вживання чаю ви розбили чашку, це теж негативний знак. Так можна залучити неприємності. Щоб уникнути цієї прикмети, треба швидко зібрати всі уламки чашки і кинути їх у відро з водою.

Позитивні прикмети про чай

Якщо ви вилили чай на одяг, це хороший знак. Варто чекати гарних новин.

Якщо ви обпеклися чаєм, це теж віщує про добро. Також хорошою прикметою вважається випадково змішати сіль з цукром та додати у чашку з цим гарячим напоєм.

Якщо бджола чи оса випадково прилетіла у вашу чашку з чаєм, це теж позитивний знак. Він віщує про те, що вам приготували подарунок чи сюрприз.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто давати в борг сіль. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.