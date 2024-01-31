Не пийте чай з цього посуду: як можна залучити нещастя та біди
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Якщо ви випадково пролили чай на одяг, не варто перейматися
Чай — улюблений напій багатьох. Його вживають у всьому світі і різні культури вкладають в нього свої сенси та значення. Є певні правила, як правильно його пити. Існує навіть спеціальний посуд для чаювання.
З чаюванням пов’язано багато прикмет та забобонів. Про них пише Obozrevatel.
Негативні прикмети про чай
- Не можна пити чай з побитого чи тріснутого посуду. Так можна накликати фінансові труднощі.
- Не варто залишати ложку у чашці. Прикмети кажуть, що це може принести вам тривалу самотність.
- Не можна розмішувати цукор проти годинникової стрілки. Так ви маєте ризик отримати минулі помилки. Краще перемішувати цукор за годинниковою стрілкою.
- Якщо під час вживання чаю ви розбили чашку, це теж негативний знак. Так можна залучити неприємності. Щоб уникнути цієї прикмети, треба швидко зібрати всі уламки чашки і кинути їх у відро з водою.
Позитивні прикмети про чай
- Якщо ви вилили чай на одяг, це хороший знак. Варто чекати гарних новин.
- Якщо ви обпеклися чаєм, це теж віщує про добро. Також хорошою прикметою вважається випадково змішати сіль з цукром та додати у чашку з цим гарячим напоєм.
- Якщо бджола чи оса випадково прилетіла у вашу чашку з чаєм, це теж позитивний знак. Він віщує про те, що вам приготували подарунок чи сюрприз.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто давати в борг сіль. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.