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Не пийте чай з цього посуду: як можна залучити нещастя та біди

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
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Прикмети про чаювання Новина оновлена 31 січня 2024, 07:58
Прикмети про чаювання. Фото freepik.com

Якщо ви випадково пролили чай на одяг, не варто перейматися

Чай — улюблений напій багатьох. Його вживають у всьому світі і різні культури вкладають в нього свої сенси та значення. Є певні правила, як правильно його пити. Існує навіть спеціальний посуд для чаювання.

З чаюванням пов’язано багато прикмет та забобонів. Про них пише Obozrevatel.

Негативні прикмети про чай

  • Не можна пити чай з побитого чи тріснутого посуду. Так можна накликати фінансові труднощі.
  • Не варто залишати ложку у чашці. Прикмети кажуть, що це може принести вам тривалу самотність.
  • Не можна розмішувати цукор проти годинникової стрілки. Так ви маєте ризик отримати минулі помилки. Краще перемішувати цукор за годинниковою стрілкою.
  • Якщо під час вживання чаю ви розбили чашку, це теж негативний знак. Так можна залучити неприємності. Щоб уникнути цієї прикмети, треба швидко зібрати всі уламки чашки і кинути їх у відро з водою.

Позитивні прикмети про чай

  • Якщо ви вилили чай на одяг, це хороший знак. Варто чекати гарних новин.
  • Якщо ви обпеклися чаєм, це теж віщує про добро. Також хорошою прикметою вважається випадково змішати сіль з цукром та додати у чашку з цим гарячим напоєм.
  • Якщо бджола чи оса випадково прилетіла у вашу чашку з чаєм, це теж позитивний знак. Він віщує про те, що вам приготували подарунок чи сюрприз.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто давати в борг сіль. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.

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#Чай #Забобони #Прикмети