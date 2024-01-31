Не пейте чай из этой посуды: как можно привлечь несчастья и беды

Если вы случайно пролили чай на одежду, не стоит переживать

Чай – любимый напиток многих. Его употребляют во всем мире и разные культуры вкладывают в него свои смыслы и значения. Есть определенные правила, как правильно его пить. Существует даже специальная посуда для чаепития.

С чаепитием связано много примет и предрассудков. О них пишет Obozrevatel.

Отрицательные приметы о чае

Нельзя пить чай из разбитой или треснувшей посуды. Так можно навлечь финансовые трудности.

Не следует оставлять ложку в чашке. Приметы говорят, что это может принести вам длительное одиночество.

Нельзя размешивать сахар против часовой стрелки. Так вы рискуете получить прошлые ошибки. Лучше перемешивать сахар по часовой стрелке.

Если при употреблении чая вы разбили чашку, это тоже отрицательный знак. Так можно привлечь неприятности. Чтобы избежать этой приметы, нужно быстро собрать все осколки чашки и бросить их в ведро с водой.

Положительные приметы о чае

Если вы вылили чай на одежду, это хороший знак. Следует ожидать хороших новостей.

Если вы обожглись чаем, это тоже предвещает добро. Также хорошим признаком считается случайно смешать соль с сахаром и добавить в чашку с этим горячим напитком.

Если пчела или оса случайно прилетела в чашку с чаем, это тоже положительный знак. Он предвещает то, что вам приготовили подарок или сюрприз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит давать взаймы соль. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.