Не пейте чай из этой посуды: как можно привлечь несчастья и беды
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Если вы случайно пролили чай на одежду, не стоит переживать
Чай – любимый напиток многих. Его употребляют во всем мире и разные культуры вкладывают в него свои смыслы и значения. Есть определенные правила, как правильно его пить. Существует даже специальная посуда для чаепития.
С чаепитием связано много примет и предрассудков. О них пишет Obozrevatel.
Отрицательные приметы о чае
- Нельзя пить чай из разбитой или треснувшей посуды. Так можно навлечь финансовые трудности.
- Не следует оставлять ложку в чашке. Приметы говорят, что это может принести вам длительное одиночество.
- Нельзя размешивать сахар против часовой стрелки. Так вы рискуете получить прошлые ошибки. Лучше перемешивать сахар по часовой стрелке.
- Если при употреблении чая вы разбили чашку, это тоже отрицательный знак. Так можно привлечь неприятности. Чтобы избежать этой приметы, нужно быстро собрать все осколки чашки и бросить их в ведро с водой.
Положительные приметы о чае
- Если вы вылили чай на одежду, это хороший знак. Следует ожидать хороших новостей.
- Если вы обожглись чаем, это тоже предвещает добро. Также хорошим признаком считается случайно смешать соль с сахаром и добавить в чашку с этим горячим напитком.
- Если пчела или оса случайно прилетела в чашку с чаем, это тоже положительный знак. Он предвещает то, что вам приготовили подарок или сюрприз.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит давать взаймы соль. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.