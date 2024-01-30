Одалживать соль – плохая примета: почему не стоит давать ее взаймы

Почему нельзя занимать кому-то соль и к чему это может привести

С солью в народе связано много примет. Суеверия говорят, что нельзя ее рассыпать и даже давать взаймы. На первый взгляд, кажется, что в этом не может быть ничего плохого. Однако оказывается, что это категорически запрещено делать.

Соль может принести вам беду и несчастье. Об этом пишет Ukr.Media.

Соль – очень суеверная вещь. Раньше ее боялись рассыпать из-за того, что она не была в свободном доступе, как сейчас. Плохой приметы можно избежать, просто начертив на ней крест мизинцем правой руки.

Почему нельзя занимать кому-то соль

Дело в том, что соль способна впитывать в себя энергетику человека. Поэтому, отдавая кому-то ее, вы будто бы отдаете кому-то часть себя, своей энергии и жизненной силы. Именно поэтому соль используются в различных ритуалах и обрядах.

Однако можно избежать отрицательных последствий. Надо просто давать соль не взаймы или делать такой подарок, а брать любую плату. Она может быть небольшой, а просто символической. Также лучше не давать соль из рук в руки, а положить на стол или любую другую поверхность и предложить взять. Кстати, так же давать кому-то деньги вечером.

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