Залучите бідність, проблеми та сварки: які речі треба викинути з дому

Такі речі можуть принести вам бідність та нещастя

Багато народних прикмет кажуть, що є речі, які притягують в дім конфлікти та нещастя. Однак мало хто знає про це. Раніше ми розповідали, про що віщує порваний одяг. Тепер поговоримо, які речі в вашому домі можуть залучити бідність.

Зберігаючи вдома ці речі, ви ризикуєте не лише притягнути бідність та сварки, а й хвороби. Про це пише РадіоТрек.

Які речі притягують нещастя

Старі речі

Будь-які старі речі варто викидати. Вони притягують негатив і можуть накликати бідність. Якщо є річ, якою ви не користуєтеся вже довгий проміжок часу, не варто надіятися, що у майбутньому вона вам знадобиться.

Похмурі картини

Картини, на яких зображені мертві дерева чи повалені, також не можна зберігати вдома. Будинок, в якому висять такі зображення, притягують негатив.

Сухий очерет

Вважається, що очерет небезпечний для зберігання вдома. Він може принести хвороби та навіть смерть.

Поламана техніка

Дуже часто поламану техніку використовують як підставки чи тумбочки. Такі "меблі" хоч і можуть допомогти заощадити, однак вони можуть притягувати негативну енергетику. Це також відноситься до старих комп'ютерів, телефонів та ноутбуків.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна вивішувати білизну сушитися на вулицю в мороз. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.