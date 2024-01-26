Укр

Почему "обмывать" человека — плохая примета: объяснение предрассудка

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Приметы о мытье полов возле человека
Приметы о мытье полов возле человека. Фото freepik.com

Почему не стоит позволять мыть возле себя пол коллеге

С уборкой связано множество примет и запретов. Они касаются и подметания, и мытья полов. В древности также считалось, что нельзя убирать дом сразу после того, как гость или домочадец куда-то уехал. Одна из примет, связанных с уборкой, нельзя мыть пол вокруг человека.

У этого предрассудка есть несколько объяснений и аргументаций. Об этом пишет Ukr.Media.

Почему нельзя мыть пол вокруг человека

  • Некоторые приметы говорят, что если влажная тряпка или швабра будет касаться ваших ног, это принесет проблемы с людьми. Окружающие будут относиться к вам с отвращением и антипатией.
  • Если в любом общественном месте уборщица моет пол у ваших ног, не разрешайте такого. Такая примета предвещает будущие проблемы со здоровьем.
  • Если на работе кто-то моет пол вокруг ваших ног, это тоже плохая примета. Так можно навлечь проблемы в своей профессии. Есть даже риск увольнения. Дело в том, что очень часто такой "трюк" используется, чтобы избавиться от нежелательного человека.
  • Также не стоит мыть пол вокруг девушки, которая еще не замужем. Так можно "смыть" всех женихов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать, когда дома гости. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

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#Суеверия #Приметы