Почему "обмывать" человека — плохая примета: объяснение предрассудка
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Почему не стоит позволять мыть возле себя пол коллеге
С уборкой связано множество примет и запретов. Они касаются и подметания, и мытья полов. В древности также считалось, что нельзя убирать дом сразу после того, как гость или домочадец куда-то уехал. Одна из примет, связанных с уборкой, нельзя мыть пол вокруг человека.
У этого предрассудка есть несколько объяснений и аргументаций. Об этом пишет Ukr.Media.
Почему нельзя мыть пол вокруг человека
- Некоторые приметы говорят, что если влажная тряпка или швабра будет касаться ваших ног, это принесет проблемы с людьми. Окружающие будут относиться к вам с отвращением и антипатией.
- Если в любом общественном месте уборщица моет пол у ваших ног, не разрешайте такого. Такая примета предвещает будущие проблемы со здоровьем.
- Если на работе кто-то моет пол вокруг ваших ног, это тоже плохая примета. Так можно навлечь проблемы в своей профессии. Есть даже риск увольнения. Дело в том, что очень часто такой "трюк" используется, чтобы избавиться от нежелательного человека.
- Также не стоит мыть пол вокруг девушки, которая еще не замужем. Так можно "смыть" всех женихов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать, когда дома гости. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.