Почему "обмывать" человека — плохая примета: объяснение предрассудка

Почему не стоит позволять мыть возле себя пол коллеге

С уборкой связано множество примет и запретов. Они касаются и подметания, и мытья полов. В древности также считалось, что нельзя убирать дом сразу после того, как гость или домочадец куда-то уехал. Одна из примет, связанных с уборкой, нельзя мыть пол вокруг человека.

У этого предрассудка есть несколько объяснений и аргументаций. Об этом пишет Ukr.Media.

Почему нельзя мыть пол вокруг человека

Некоторые приметы говорят, что если влажная тряпка или швабра будет касаться ваших ног, это принесет проблемы с людьми. Окружающие будут относиться к вам с отвращением и антипатией.

Если в любом общественном месте уборщица моет пол у ваших ног, не разрешайте такого. Такая примета предвещает будущие проблемы со здоровьем.

Если на работе кто-то моет пол вокруг ваших ног, это тоже плохая примета. Так можно навлечь проблемы в своей профессии. Есть даже риск увольнения. Дело в том, что очень часто такой "трюк" используется, чтобы избавиться от нежелательного человека.

Также не стоит мыть пол вокруг девушки, которая еще не замужем. Так можно "смыть" всех женихов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать, когда дома гости. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.