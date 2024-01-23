Поставте ці рослини в себе вдома: як залучити багатство та достаток за допомогою квітів

Ці кімнатні рослини можуть залучити не лише достаток, а й позитивну енергетику

Для багатьох улюбленою кімнатною рослиною є грошове дерево. Воно не лише неймовірне красиве, а й, як кажуть прикмети, притягує в дім багатство. Однак є рослини, які виглядають не гірше і теж мають здатність залучати гроші. А раніше ми розповідали, як притягнути удачу на цілий день за допомогою особливих ритуалів зранку.

Добробут можна залучити за допомогою ще деяких рослин. Про це розповіли на 24tv.ua.

Які рослини притягують гроші в дім

Заміокулькас або доларове дерево. Ця кімнатна рослина не вимагає особливого догляду. Це робить її дуже популярною серед господинь. Також заміокулькас має властивості притягувати гроші та багатство. Краще поставити декілька горщиків з цією рослиною по різних кімнатах.

Сансевієрія або тещин язик. Ця рослина дуже популярна. Прикмети кажуть, що вона здатна залучати в дім багатство. Варто також придбати відразу декілька сансевієрій.

Драцена або драконове дерево. Езотерики кажуть, що ця рослина залучає не лише гроші, а й удачу у всіх сферах. Вона має вигляд пальми та ідеально доповнює інтер’єр. Також за словами езотериків, драцена сприяє бадьорості та енергійності людини.

Філодендрон. За технікою фен-шуй, саме ця рослина є символом вогню. Вона може замінити грошове дерево та не поступається йому красою та здатністю залучати гроші.

Пахіра. Окрім того, що ця рослина неймовірно красива, вона має й інші властивості. Пахіра залучає не лише достаток, а й позитивну енергетику та сприяє хорошій атмосфері в будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна прибирати павутину в будинку. Ми поділилися, чим це загрожує.