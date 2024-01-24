Не только будет долго сохнуть: можно ли вывешивать белье на улицу в мороз и чем это чревато народными приметами

Как сушка близнецов на улице зимой может повлиять на вашу жизнь

Сушка одежды на морозе – спорный вопрос. Многие не выбирают такой метод из-за того, что это занимает много времени. Однако оказывается, этого нельзя делать не только из-за длинной суши и неудобства. Такой метод сушки о многом предвещает по народным приметам. А раньше мы рассказывали, какие растения поставить дома, чтобы привлечь изобилие.

Такая сушка может иметь неисправимые последствия. Об этом пишет Ukr.Media.

Можно ли сушить белье на морозе

Одна народная примета говорит, что если вывешивать вещи на мороз, это может предвещать процветание в будущем. Дело в том, что холодный воздух обладает способностью очищать энергетику и заряжает одежду удачей.

Многие верят, что если на замерзшей одежде образовались ледяные узоры, это принесет удачу. Также такие рисунки символизируют чистоту намерений вывешивающего свои вещи.

Существует примета, по которой высохшая на морозе одежда имеет особый запах. Считается, что такой аромат свежести кроме чистоты привлекает в дом хорошие события.

Также поверья говорят, что если во время того как вещи сушатся на улице, идет снег, это защищает от негативной энергетики. Снег способен "закрывать" одежду от всего плохого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя убирать паутину в доме. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.