Не носіть старі речі: вони можуть негативно вплинути на вас за народними прикметами

Старі речі можуть принести у ваше життя негаразди та негатив

Багато хто не вірить у прикмети та вважає їх нісенітницею. Однак наші предки в них вірили та принесли багато забобонів і нам. Наприклад, чим небезпечний старий одяг та чому його не варто носити. А раніше ми розповідали, про що віщує сорока, яка прилетіла до вашого дому.

Старі речі вважаються небезпечними та впливовими для людини. Про це пише Ukr.Media.

Чому не варто носити старі речі

Предмети, які носив хтось до нас, накопичують енергію попередніх власників. Якщо річ була у власності людини з поганими емоціями або мала негативний досвід у чомусь, можуть перенести це на нового власника. Наприклад, якщо річ належала людині, в якої були проблеми у коханні, вона передасть це новому її власнику.

Також вважається, що старий одяг не символізується з чимось новим та позитивним. Однак якщо ви маєте щасливу футболку чи плаття, їх можна одягати для залучення удачі.

Якщо ви маєте намір позбутися від негативних спогадів та емоцій з минулого, теж відмовитися від носіння старих речей. Річ у тім, що для початку нового етапу в житті потрібно використовувати все нове. Саме це й принесе позитивний початок.

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