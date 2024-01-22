Сорока прилетіла до будинку: про що це віщує за народними прикметами

Приліт сороки може мати як позитивні, так і негативні наслідки

В народі з сорокою пов’язано багато прикмет та забобонів. Її присутність та поведінка можуть віщувати про різне. Раніше ми розповідали, чого чекати, якщо розбили дзеркало. Тепер поговоримо, що означає присутність сороки біля будинку.

Прикмети залежать від поведінки птиці, місця її приземлення та активність. Про це розповіли на Obozrevatel.

Про що віщує приліт сороки до будинку в залежності від її поведінки

Якщо сорока раптово прилетіла до вашого будинку, це може сигналізувати про важливі новини, що відбудуться в майбутньому або повідомлення. Приготуйтеся до змін, які прийдуть у ваше життя. Однак зауважте: вони можуть бути і позитивними, і негативними.

Якщо біля свого дому ви побачили зграю сорок, що пролітає повз, це хороший знак. Це явище може віщувати про гарну подію та щастя.

Якщо сорока сидить на даху вашого будинку, це також хороший знак. Він сигналізує про те, що ваша оселя в безпеці. Також можна не очікувати на всілякі негаразд. Їх не буде найближчим часом.

Якщо сорока сідає на вікно або двері вашого будинку, це теж гарний знак. Чекайте на гостей найближчим часом. А ще на вас може очікувати сюрприз. Однак він може мати і позитивні, і негативні наслідки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна одружуватись у високосний рік. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.