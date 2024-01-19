Не для грошей: у яких 5 місцях заборонено ховати "заначку"
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Названо заборонені схованки для готівки в домі
Не так часто ми вибираємо банк, як місце для зберігання грошей. Коли у нас поступово накопичується певна сума, ми, як правило, вважаємо за краще тримати її вдома. Однак у прагненні збільшити свій добробут езотерики виділяють місця, де в жодному разі не можна зберігати свої гроші.
Енергія навколишнього простору може впливати на зростання наших фінансів, пише unian. Розповідаємо, як правильно зберігати свої заощадження, щоб вони примножувалися, і які місця в домі краще уникати, щоб убезпечити вашу "заначку".
- У скляній банці гроші зберігатимуться хаотично, що може порушити порядок та стабільність у вашому фінансовому житті.
- Зберігання грошей під матрацом або подушкою може створити енергетичний бар’єр, який заважатиме новим грошовим потокам.
- Схованка біля входу наражає ваші заощадження на ризик через протяги, які можуть "винести" грошову енергію.
- Книги. Все залежить від атмосфери оповідання. Перевагу слід віддавати більш позитивним історіям з хорошим кінцем.
- Зберігання грошей у коробках та папках може створити енергетичний застій через обмежений простір, що перешкоджає вільному потоку енергії коштів.
Раніше ми писали, чому не можна класти гроші на стіл. У давнину обідній стіл був священним об’єктом.