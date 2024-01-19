Не для грошей: у яких 5 місцях заборонено ховати "заначку"

Названо заборонені схованки для готівки в домі

Не так часто ми вибираємо банк, як місце для зберігання грошей. Коли у нас поступово накопичується певна сума, ми, як правило, вважаємо за краще тримати її вдома. Однак у прагненні збільшити свій добробут езотерики виділяють місця, де в жодному разі не можна зберігати свої гроші.

Енергія навколишнього простору може впливати на зростання наших фінансів, пише unian. Розповідаємо, як правильно зберігати свої заощадження, щоб вони примножувалися, і які місця в домі краще уникати, щоб убезпечити вашу "заначку".

У скляній банці гроші зберігатимуться хаотично, що може порушити порядок та стабільність у вашому фінансовому житті. Зберігання грошей під матрацом або подушкою може створити енергетичний бар’єр, який заважатиме новим грошовим потокам. Схованка біля входу наражає ваші заощадження на ризик через протяги, які можуть "винести" грошову енергію. Книги. Все залежить від атмосфери оповідання. Перевагу слід віддавати більш позитивним історіям з хорошим кінцем. Зберігання грошей у коробках та папках може створити енергетичний застій через обмежений простір, що перешкоджає вільному потоку енергії коштів.

Раніше ми писали, чому не можна класти гроші на стіл. У давнину обідній стіл був священним об’єктом.