Не одружуйтеся у високосний рік: чому цього не варто робити за народними прикметами

Як можна наректи свій шлюб на сварки, одружившись у неправильний рік

2024 рік — високосний. В ньому буде не 365, а 366 днів. В народі такий рік вважається нещасливим та навіть небезпечним. З ним пов’язано безліч прикмет та заборон, яких дотримувалися наші предки.

Річ у тім, що колись люди не розуміли, для чого створений такий рік. Саме тому й пов’язували всі невдачі з ним. Існувало також безліч речей, які не можна було робити у високосний рік, щоб не залучити невдачу. Про це розповіли Вікна.

Чому не можна одружуватись у високосний рік

Одруження в цей особливий рік може принести біди та нещастя. Також це може віщувати про бідність.

Також зігравши весілля у високосний рік, ви ризикуєте розлучитися з коханою людиною. Деякі повір’я кажуть, що це трапиться у найближчі три роки.

Також, одружившись в такий рік, є ризик сваритися з коханою людиною. Річ йде не про звичайні побутові сварки, а про серйозні конфлікти, спричинені зрадами.

Для того, щоб "оминути" погані прикмети, варто зробити не надто пишне весілля. Також повір’я кажуть, що наречена повинна бути вдягнута у довгу сукню зі шлейфом та у взуття покласти монети.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити з обручкою. Ми поділилися, які дії з цим символом кохання можуть призвести до сварок.