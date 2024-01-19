Не для денег: в каких 5 местах запрещено прятать "заначку"

Названы запрещенные тайники для наличных в доме

Не так уж часто мы выбираем банк в качестве места для хранения денег. Когда у нас постепенно накапливается определенная сумма, мы, как правило, предпочитаем держать ее дома. Однако в стремлении увеличить свое благосостояние эзотерики выделяют места, где ни в коем случае нельзя хранить свои деньги.

Энергия окружающего пространства может оказывать влияние на рост наших финансов, пишет unian. Рассказываем, как правильно хранить свои сбережения, чтобы они приумножались, и какие места в доме лучше избегать, чтобы обеспечить безопасность вашей "заначки".

В стеклянной банке деньги будут храниться хаотично, что может нарушить порядок и стабильность в вашей финансовой жизни. Хранение денег под матрасом или подушкой может создать энергетический барьер, мешающий новым денежным потокам. Тайник у входа подвергает ваши сбережения риску из-за сквозняков, которые могут "унести" денежную энергию. Книги. Все зависит от атмосферы повествования. Предпочтение следует отдавать более позитивным историям с хорошим концом. Хранение денег в коробках и папках может создать энергетической застой из-за ограниченного пространства, что препятствует свободному потоку энергии средств.

Ранее мы писали, почему нельзя класть деньги на стол. В давние времена обеденный стол представлял собой священный объект.