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Можливо, ви неправильно використовуєте талісман-підкову: як залучити в дім щастя

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Щоб підкова залучала щастя, її треба правильно вішати (зображення створено за допомогою ШІ)
Щоб підкова залучала щастя, її треба правильно вішати (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, як правильно використовувати підкову.

Підкова — це один з найпопулярніших талісманів на щастя. Її можна зустріти в багатьох будинках, а також у ресторанах, магазинах і навіть на автомобілях. Однак, мало хто знає, що існують певні правила, яких потрібно дотримуватися, щоб підкова справді приносила удачу.

Згідно з народними повір'ями, підкова повинна бути чорною або коричневою. Це пов'язано з тим, що ці кольори символізують землю, яка є джерелом життя і достатку. Про це пише glavred.

Підкова також повинна бути зроблена з металу. Найкраще підходить мідь, яка має властивість притягувати позитивну енергію.

Підкову потрібно чіпляти на двері, щоб вона була спрямована вниз. Це пов'язано з тим, що в народі вважають, що підкова таким чином збирає в себе удачу і благополуччя.

Однак, мало хто знає, що існує обмеження на те, скільки підков можна чіпляти вдома. За народними повір'ями, в одному будинку можна чіпляти не більше трьох підков.

Чому так?

Справа в тому, що підкова є символом достатку і благополуччя. Якщо чіпляти в будинку занадто багато підков, то це може призвести до того, що удача і щастя будуть розподілені занадто рівномірно, і в будинку не буде достатку.

Крім того, багато людей вважають, що чіпляти в будинку більше трьох підков — це ознака марнославства і жадібності.

Якщо ви хочете, щоб підкова приносила вам удачу, то дотримуйтесь цих простих правил:

  • Використовуйте чорно-коричневу підкову, зроблену з міді.
  • Чіпляйте підкову на двері, щоб вона була спрямована вниз.
  • Не чіпляйте в будинку більше трьох підков.

Якщо ви хочете посилити дію талісмана, то можете помістити підкову в рамку або прикрасити її. Також можна повісити підкову над дверима в кухню, щоб вона залучала в будинок достаток і благополуччя.

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#Прикмети #езотерика-Телеграф