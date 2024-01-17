Чому дарувати ікону - це гріх і що означає, якщо вона впала: старовинні прикмети і рекомендації

Це може бути поганим знаком

Ікона — це не просто картина чи зображення святого. Це святиня, яка має особливе значення для православних християн. Ікона є символом віри, надії і захисту. Вона допомагає людям спілкуватися з Богом і святими, захищає від зла і негараздів.

Тому у народі існує багато прикмет, пов'язаних з іконами. Одна з них говорить про те, що не можна дарувати ікону. Згідно з цим повір'ям, подарована ікона може накликати біду на людину, яка її отримала, як повідомляє glavred.net.

Ця прикмета має дуже давню історію. Вона виникла ще в ті часи, коли християнство було переслідуваним і ікони були предметами гонінь. У той час люди вірили, що подарована ікона може бути використана для наведення псування або прокляття.

Інша версія пояснення цієї прикмети полягає в тому, що подарована ікона може порушити сімейну гармонію. Вважається, що ікона, яка була подарована, не буде нести в собі такої сили захисту, як ікона, яка була куплена або отримана в дар від близьких людей.

У будь-якому випадку, стародавні люди вірили, що дарувати ікону — це недобре. Тому, якщо вам хочеться подарувати комусь ікону, краще зробити це не як подарунок, а як пожертву в храм.

Ще одна прикмета, пов'язана з іконами, говорить про те, що якщо ікона впала, це поганий знак.

Найчастіше ця прикмета попереджає про хворобу когось із членів родини. Існує також думка, що падіння ікони означає, що людині час звернути увагу на свої гріхи, погані думки і вчинки. Якщо ікона впала, її потрібно підняти і поставити на місце. При цьому потрібно прочитати молитву.

Не варто забувати, що прикмети — це лише народні повір'я, і їхня вірогідність не може бути доведена науково.

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