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Накличете біду: які речі не можна позичати

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Речі краще не позичати, щоб не накликати на себе біду (зображення створено за допомогою ШІ)
Речі краще не позичати, щоб не накликати на себе біду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, які речі не можна позичати

Здавна в народі існує повір'я, що не можна позичати певні речі, інакше це може призвести до біди. Чи є в цьому якась правда, чи це просто забобони? Давайте розбиратися.

Про це пише glavred.

1. Гроші

Гроші — це, мабуть, найпоширеніша річ, яку люди не люблять позичати. І не дарма. Адже за повір'ям, якщо ви позичите гроші, то разом з ними віддасте і частину своєї удачі. Крім того, позичені гроші можуть притягнути до вас негативну енергію.

2. Одяг

Одяг також вважається річчю, яку не можна позичати. Це пов'язано з тим, що він може зберігати інформацію про людину, яка його носить. Позичаючи одяг, ви можете отримати і негативну енергію цієї людини.

3. Сіль

Сіль — це символ достатку і благополуччя. Тому позичати сіль вважається поганим тоном. Це може призвести до того, що у вас почнеться бідність.

4. Хліб

Хліб — це символ життя і родючості. Тому позичати хліб вважається недобрим знаком. Це може призвести до того, що у вас виникнуть проблеми зі здоров'ям або в сім'ї.

5. Віник

Віник — це символ домашнього тепла і затишку. Тому позичати віник вважається поганою прикметою. Це може призвести до того, що в вашому домі почнуться сварки і розбіжності.

Чи варто вірити в ці повір'я?

Звичайно, вірити чи не вірити в повір'я — це особиста справа кожного. Однак, якщо ви хочете убезпечити себе від негативної енергії, то краще не позичати ці речі.

Якщо ви все ж таки вирішили позичити щось із цього переліку, то обов'язково дайте щось взамін. Це допоможе захистити себе від негативної енергії.

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#Прикмети #езотерика-Телеграф