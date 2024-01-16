Накличете біду: які речі не можна позичати

Ми підкажемо, які речі не можна позичати

Здавна в народі існує повір'я, що не можна позичати певні речі, інакше це може призвести до біди. Чи є в цьому якась правда, чи це просто забобони? Давайте розбиратися.

Про це пише glavred.

1. Гроші

Гроші — це, мабуть, найпоширеніша річ, яку люди не люблять позичати. І не дарма. Адже за повір'ям, якщо ви позичите гроші, то разом з ними віддасте і частину своєї удачі. Крім того, позичені гроші можуть притягнути до вас негативну енергію.

2. Одяг

Одяг також вважається річчю, яку не можна позичати. Це пов'язано з тим, що він може зберігати інформацію про людину, яка його носить. Позичаючи одяг, ви можете отримати і негативну енергію цієї людини.

3. Сіль

Сіль — це символ достатку і благополуччя. Тому позичати сіль вважається поганим тоном. Це може призвести до того, що у вас почнеться бідність.

4. Хліб

Хліб — це символ життя і родючості. Тому позичати хліб вважається недобрим знаком. Це може призвести до того, що у вас виникнуть проблеми зі здоров'ям або в сім'ї.

5. Віник

Віник — це символ домашнього тепла і затишку. Тому позичати віник вважається поганою прикметою. Це може призвести до того, що в вашому домі почнуться сварки і розбіжності.

Чи варто вірити в ці повір'я?

Звичайно, вірити чи не вірити в повір'я — це особиста справа кожного. Однак, якщо ви хочете убезпечити себе від негативної енергії, то краще не позичати ці речі.

Якщо ви все ж таки вирішили позичити щось із цього переліку, то обов'язково дайте щось взамін. Це допоможе захистити себе від негативної енергії.

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