Почему дарить икону – это грех и что значит, если она упала: старинные приметы и рекомендации

Это может быть плохим знаком

Икона – это не просто картина или изображение святого. Это святыня, которая имеет особое значение для православных христиан. Икона является символом веры, надежды и защиты. Она помогает людям общаться с Богом и святыми, защищает от зла и невзгод.

Поэтому в народе существует много примет, связанных с иконами. Одна из них говорит о том, что нельзя дарить икону. Согласно этому поверью, подаренная икона может навлечь беду на человека, который его получил, как сообщает glavred.net.

Эта примета имеет очень давнюю историю. Она возникла еще в те времена, когда христианство было преследуемым и иконы были предметами гонений. В то время люди верили, что подаренная икона может быть использована для наведения порчи или проклятия.

Другая версия объяснения этой приметы состоит в том, что подаренная икона может нарушить семейную гармонию. Считается, что подаренная икона не будет нести в себе такой силы защиты, как икона, которая была куплена или получена в дар от близких людей.

В любом случае, древние люди верили, что дарить икону – это нехорошо. Поэтому если вам хочется подарить кому-то икону, лучше сделать это не как подарок, а как пожертвование в храм.

Еще одна примета, связанная с иконами, говорит о том, что если упала икона, это плохой знак.

Чаще всего эта примета предупреждает о болезни одного из членов семьи. Существует также мнение, что падение иконы означает, что человеку пора обратить внимание на свои грехи, плохие мысли и поступки. Если икона упала, ее нужно приподнять и поставить на место. При этом нужно прочесть молитву.

Не стоит забывать, что приметы – это только народные поверья, и их вероятность не может быть доказана научно.

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