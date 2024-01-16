Притянете беду: какие вещи нельзя занимать

Мы подскажем, какие вещи нельзя занимать

Издавна в народе существует поверье, что нельзя занимать определенные вещи, иначе это может привести к беде. Есть ли в этом какая-то правда или просто предрассудки? Давайте разбираться.

Об этом пишет glavred.

1. Деньги

Деньги – это, пожалуй, самая распространенная вещь, которую люди не любят занимать. И не зря. Ведь по поверью, если вы ссудите деньги, то вместе с ними отдадите и часть своей удачи. Кроме того, заемные деньги могут привлечь к вам отрицательную энергию.

2. Одежда

Одежда также считается вещью, которую нельзя занимать. Это связано с тем, что он может хранить информацию о человеке, который его носит. Одалживая одежду, вы можете получить и отрицательную энергию этого человека.

3. Соль

Соль – это символ достатка и благополучия. Поэтому одалживать соль считается дурным тоном. Это может привести к тому, что начнется бедность.

4. Хлеб

Хлеб – это символ жизни и плодородия. Поэтому одалживать хлеб считается недобрым знаком. Это может привести к возникновению проблем со здоровьем или в семье.

5. Веник

Веник – это символ домашнего тепла и уюта. Поэтому одалживать веник считается плохой приметой. Это может привести к тому, что в вашем доме начнутся ссоры и разногласия.

Стоит ли верить в эти поверья?

Конечно, верить или не верить в поверье – это личное дело каждого. Однако, если вы хотите обезопасить себя от отрицательной энергии, то лучше не занимать эти вещи.

Если вы все же решили одолжить что-нибудь из этого перечня, то обязательно дайте что-то взамен. Это поможет оградить себя от отрицательной энергии.

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