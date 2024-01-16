Накличете хвороби та біду: чому не можна лягати спати головою до дверей
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Сон — це важлива частина нашого життя. Він дозволяє нам відпочити та відновити сили. Тому важливо, щоб сон був комфортним і здоровим.
Про це пише glavred.
Однак, існує ряд народних повір'їв, які забороняють спати головою до дверей. Вважається, що це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям і навіть до смерті.
Деякі причини, чому не можна спати головою до дверей
- За народними повір'ями, двері — це портал між світом живих і світом мертвих. Якщо спати головою до дверей, то душа людини може потрапити в світ мертвих і не повернутися.
- Двері — це також символ виходу. Якщо спати головою до дверей, то людина може вийти зі свого життя.
- Двері — це символ змін. Якщо спати головою до дверей, то людина може змінитися не в кращу сторону.
Якщо ви хочете спати спокійно і здоровим сном, то краще не спати головою до дверей. Однак, якщо ви вірите в народні повір'я, то це рішення залишається за вами.
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