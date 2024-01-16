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Накличете хвороби та біду: чому не можна лягати спати головою до дверей

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Наші предки вірили, що головою до дверей спати не можна (зображення створено за допомогою ШІ)
Наші предки вірили, що головою до дверей спати не можна (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, чому не можна спати головою до дверей

Сон — це важлива частина нашого життя. Він дозволяє нам відпочити та відновити сили. Тому важливо, щоб сон був комфортним і здоровим.

Про це пише glavred.

Однак, існує ряд народних повір'їв, які забороняють спати головою до дверей. Вважається, що це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям і навіть до смерті.

Деякі причини, чому не можна спати головою до дверей

  • За народними повір'ями, двері — це портал між світом живих і світом мертвих. Якщо спати головою до дверей, то душа людини може потрапити в світ мертвих і не повернутися.
  • Двері — це також символ виходу. Якщо спати головою до дверей, то людина може вийти зі свого життя.
  • Двері — це символ змін. Якщо спати головою до дверей, то людина може змінитися не в кращу сторону.

Якщо ви хочете спати спокійно і здоровим сном, то краще не спати головою до дверей. Однак, якщо ви вірите в народні повір'я, то це рішення залишається за вами.

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#Прикмети #езотерика-Телеграф