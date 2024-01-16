Не транжирьте деньги в день зарплаты: чем это грозит

Как можно привлечь бедность, транжиря деньги сразу после их поступления

Многие привыкли ждать к зарплате, чтобы делать большие покупки. Однако народные приметы говорят, что это неправильно. Раньше мы рассказывали, как дарить деньги, чтобы они приносили удачу получателю. Теперь поговорим, следует ли сразу после поступления их тратить.

Глядя на это с практической точки зрения, это просто плохая привычка, ведь расточительность – не самая лучшая черта. А о чем говорят приметы, рассказали на РБК-Украина.

Можно ли транжирить деньги в день зарплаты

Эзотерики говорят, что этого делать не стоит. Надо, чтобы целая сумма, которая вам поступила, осталась нетронутой хотя бы до рассвета. Таким образом, можно открыть денежные потоки.

Также приметы предвещают, что тратя деньги в день зарплаты можно навлечь финансовые проблемы. Если поспешить, средства просто будут вытекать из кошелька и не будут так активно поступать вам.

Народные приметы о деньгах

Для того чтобы деньги увеличивались, они должны быть куда-то вложены. Поэтому следует инвестировать в имущество или бизнес.

Если ваш кошелек случайно упал, а деньги рассыпались, собрать их нужно правой рукой. При этом следует не поднимать одну монету. Так вы привлечете богатство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как привлечь деньги в дом. Мы поделились интересными приметами и ритуалами.