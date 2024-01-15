Рус

Накличете неприємності: чому не можна нічого передавати через поріг

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1036
Краще нічого не передавати через поріг (зображення створено за допомогою ШІ)
Краще нічого не передавати через поріг (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, чому не варто нічого передавати через поріг

У народі існує безліч прикмет, пов’язаних з порігом будинку. Одна з найпоширеніших із них – заборона давати щось через поріг.

Походження прикмети

Походження цієї прикмети сягає сивої давнини. У стародавніх слов'ян поріг вважався священним місцем, яке захищало будинок від злих духів. Тому давати щось через поріг вважалося порушенням цього захисту і могло призвести до неприємностей.

Інші пояснення прикмети

Існують і інші пояснення цієї прикмети. Наприклад, деякі люди вважають, що давати щось через поріг – це нечемно. Адже так можна образити людину, яка приймає подарунок.

Інші вважають, що ця прикмета пов’язана з енергетикою. Вони вважають, що давати щось через поріг – це обмін енергетикою між людьми. А цей обмін може бути нерівноцінним, що може призвести до неприємностей.

Чи варто дотримуватися цієї прикмети?

Відповідь на це питання залежить від того, наскільки ви вірите в прикмети. Якщо ви вважаєте, що вони можуть впливати на ваше життя, то краще дотримуватися цієї прикмети. А якщо ви не вірите в прикмети, то можете давати щось через поріг без побоювання.

Але навіть якщо ви не вірите в прикмети, все одно краще не давати щось через поріг, якщо це може образити людину, яка приймає подарунок.

Пам’ятайте, що будь-яку прикмету можна ігнорувати, якщо ви не вірите в неї. Але краще все-таки дотримуватися тих прикмет, які не зашкодять вам.

Раніше "Телеграф" розповідав, про народну прикмету — падіння ложки.

Теги:
#Прикмети #езотерика-Телеграф