Накличете неприємності: чому не можна нічого передавати через поріг

Ми підкажемо, чому не варто нічого передавати через поріг

У народі існує безліч прикмет, пов’язаних з порігом будинку. Одна з найпоширеніших із них – заборона давати щось через поріг.

Походження прикмети

Походження цієї прикмети сягає сивої давнини. У стародавніх слов'ян поріг вважався священним місцем, яке захищало будинок від злих духів. Тому давати щось через поріг вважалося порушенням цього захисту і могло призвести до неприємностей.

Інші пояснення прикмети

Існують і інші пояснення цієї прикмети. Наприклад, деякі люди вважають, що давати щось через поріг – це нечемно. Адже так можна образити людину, яка приймає подарунок.

Інші вважають, що ця прикмета пов’язана з енергетикою. Вони вважають, що давати щось через поріг – це обмін енергетикою між людьми. А цей обмін може бути нерівноцінним, що може призвести до неприємностей.

Чи варто дотримуватися цієї прикмети?

Відповідь на це питання залежить від того, наскільки ви вірите в прикмети. Якщо ви вважаєте, що вони можуть впливати на ваше життя, то краще дотримуватися цієї прикмети. А якщо ви не вірите в прикмети, то можете давати щось через поріг без побоювання.

Але навіть якщо ви не вірите в прикмети, все одно краще не давати щось через поріг, якщо це може образити людину, яка приймає подарунок.

Пам’ятайте, що будь-яку прикмету можна ігнорувати, якщо ви не вірите в неї. Але краще все-таки дотримуватися тих прикмет, які не зашкодять вам.

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