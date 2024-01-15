Притянете неприятности: почему нельзя ничего передавать через порог

Мы подскажем, почему не стоит ничего передавать через порог

В народе существует множество примет, связанных с порогом дома. Одна из самых распространенных из них – запрет давать что-либо через порог.

Происхождение приметы

Происхождение этой приметы уходит в глубокую древность. У древних славян порог считался священным местом, защищавшим дом от злых духов. Поэтому давать что-либо через порог считалось нарушением этой защиты и могло привести к неприятностям.

Другие объяснения приметы

Есть и другие объяснения этой приметы. Например, некоторые люди считают, что давать что-то через порог – это невежливо. Ведь так можно обидеть человека, принимающего подарок.

Другие считают, что эта примета связана с энергетикой. Они считают, что давать что-либо через порог – это обмен энергетикой между людьми. Этот обмен может быть неравноценным, что может привести к неприятностям.

Следует ли придерживаться этой приметы?

Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько вы верите в приметы. Если вы считаете, что они могут влиять на вашу жизнь, то лучше придерживаться этой приметы. А если вы не верите в приметы, то можете давать что-нибудь через порог без опасения.

Но даже если вы не верите в приметы, все равно лучше не давать что-либо через порог, если это может оскорбить человека, принимающего подарок.

Помните, что любую примету можно игнорировать, если вы не верите в нее. Но лучше все-таки придерживаться тех примет, которые не повредят вам.

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