Як можна "винести" добробут з дому на Старий Новий рік за народними прикметами
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Як в цей день можна привернути проблеми з фінансами, зробивши одну неправильну дію
Старий Новий рік — не церковне свято. Його відзначають з 13 на 14 січня як за новим, так і за старим стилем. Існує багато прикмет про цей день. Вони можуть віщувати як про щось хороше, та і погане.
Деякі дії в цей день можуть принести біду. Про це пише Obozrevatel.
Прикмети на Старий Новий рік
- Треба позбутися від сміття перед святом. Це символізуватиме прихід нового та хорошого, а також відкличе нещастя.
- Не варто рахувати монети. Це може прикликати бідність.
- Не можна позичати гроші. Це теж може залучити фінансові проблеми.
- Також не можна вимовляти слово "тринадцять". Раніше вірили, що це може залучити біду на родину.
- Забороняється сваритися та вимовляти лайливі слова. Таким чином можна привернути конфлікти на цілий рік.
- Не можна прибирати в цей день. Так можна прибрати добробут з дому.
Як залучити удачу та щастя
- Треба одягнутися у нові речі в цей день. Так будете ходити у новому цілий рік.
- Якщо ви маєте намір одружитися з коханою людиною, це варто зробити саме на Старий Новий рік. Так у вашому житті буде багато приємних подій.
- Також уважалося, що старий рік треба провести дуже весело. Так новий рік буде таким же.
Раніше "Телеграф" розповідав, що віщує стукіт суниці у вікно. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.