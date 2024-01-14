Як можна "винести" добробут з дому на Старий Новий рік за народними прикметами

Як в цей день можна привернути проблеми з фінансами, зробивши одну неправильну дію

Старий Новий рік — не церковне свято. Його відзначають з 13 на 14 січня як за новим, так і за старим стилем. Існує багато прикмет про цей день. Вони можуть віщувати як про щось хороше, та і погане.

Деякі дії в цей день можуть принести біду. Про це пише Obozrevatel.

Прикмети на Старий Новий рік

Треба позбутися від сміття перед святом. Це символізуватиме прихід нового та хорошого, а також відкличе нещастя.

Не варто рахувати монети. Це може прикликати бідність.

Не можна позичати гроші. Це теж може залучити фінансові проблеми.

Також не можна вимовляти слово "тринадцять". Раніше вірили, що це може залучити біду на родину.

Забороняється сваритися та вимовляти лайливі слова. Таким чином можна привернути конфлікти на цілий рік.

Не можна прибирати в цей день. Так можна прибрати добробут з дому.

Як залучити удачу та щастя

Треба одягнутися у нові речі в цей день. Так будете ходити у новому цілий рік.

Якщо ви маєте намір одружитися з коханою людиною, це варто зробити саме на Старий Новий рік. Так у вашому житті буде багато приємних подій.

Також уважалося, що старий рік треба провести дуже весело. Так новий рік буде таким же.

Раніше "Телеграф" розповідав, що віщує стукіт суниці у вікно. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.