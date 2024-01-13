Старий Новий рік: як залучити удачу в цей день на наступні 365 днів

Як можна приректи себе на бідність на Старий Новий рік

За новоюліанським календарем православні християни відзначають Старий Новий рік в ніч проти 14 січня. Наші предки вірили у багато забобонів в цей день та на інші свята. Нині ці вірування теж залишилися.

На Старий Новий існує багато прикмет та традицій. Про них розповіли на ТСН.

Прикмети на Старий Новий рік

Якщо погода ясна, то вона віщує про достаток на удачу. Якщо навпаки — це означає, що рік буде складним.

Якщо на Старий Новий рік відлига — це означає, що ціле літо буде дощити.

Якщо на деревах іній на деревах, це віщує про "медовий" рік.

Не варто в цей день позичати гроші. Так можна наразити себе на потребування коштів цілий рік.

Варто в цей день одягнутися у все нове, щоб цілий рік ходити у новому.

В дім на Старий Новий рік повинен зайти чоловік. Якщо це зробить жінка, це вважається поганою прикметою.

Не можна в цей день рахувати монети. Це до бідності.

Не можна вимовляти на Старий Новий рік слово "тринадцять". Так можна залучити біди.

Не варто також в цей день виносити сміття з дому. Так можна викинути достаток.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що віщує годинник, що зупинився. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.