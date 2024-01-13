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Старий Новий рік: як залучити удачу в цей день на наступні 365 днів

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Прикмети на Старий Новий рік
Прикмети на Старий Новий рік. Фото https://novadoba.com.ua/

Як можна приректи себе на бідність на Старий Новий рік

За новоюліанським календарем православні християни відзначають Старий Новий рік в ніч проти 14 січня. Наші предки вірили у багато забобонів в цей день та на інші свята. Нині ці вірування теж залишилися.

На Старий Новий існує багато прикмет та традицій. Про них розповіли на ТСН.

Прикмети на Старий Новий рік

  • Якщо погода ясна, то вона віщує про достаток на удачу. Якщо навпаки — це означає, що рік буде складним.
  • Якщо на Старий Новий рік відлига — це означає, що ціле літо буде дощити.
  • Якщо на деревах іній на деревах, це віщує про "медовий" рік.
  • Не варто в цей день позичати гроші. Так можна наразити себе на потребування коштів цілий рік.
  • Варто в цей день одягнутися у все нове, щоб цілий рік ходити у новому.
  • В дім на Старий Новий рік повинен зайти чоловік. Якщо це зробить жінка, це вважається поганою прикметою.
  • Не можна в цей день рахувати монети. Це до бідності.
  • Не можна вимовляти на Старий Новий рік слово "тринадцять". Так можна залучити біди.
  • Не варто також в цей день виносити сміття з дому. Так можна викинути достаток.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що віщує годинник, що зупинився. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.

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#Забобони #Прикмети #Старий Новий рік