Старий Новий рік: як залучити удачу в цей день на наступні 365 днів
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Як можна приректи себе на бідність на Старий Новий рік
За новоюліанським календарем православні християни відзначають Старий Новий рік в ніч проти 14 січня. Наші предки вірили у багато забобонів в цей день та на інші свята. Нині ці вірування теж залишилися.
На Старий Новий існує багато прикмет та традицій. Про них розповіли на ТСН.
Прикмети на Старий Новий рік
- Якщо погода ясна, то вона віщує про достаток на удачу. Якщо навпаки — це означає, що рік буде складним.
- Якщо на Старий Новий рік відлига — це означає, що ціле літо буде дощити.
- Якщо на деревах іній на деревах, це віщує про "медовий" рік.
- Не варто в цей день позичати гроші. Так можна наразити себе на потребування коштів цілий рік.
- Варто в цей день одягнутися у все нове, щоб цілий рік ходити у новому.
- В дім на Старий Новий рік повинен зайти чоловік. Якщо це зробить жінка, це вважається поганою прикметою.
- Не можна в цей день рахувати монети. Це до бідності.
- Не можна вимовляти на Старий Новий рік слово "тринадцять". Так можна залучити біди.
- Не варто також в цей день виносити сміття з дому. Так можна викинути достаток.
Раніше "Телеграф" розповідав, про що віщує годинник, що зупинився. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.