Старый Новый год: как привлечь удачу в этот день на следующие 365 дней
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Как обречь себя на бедность на Старый Новый год
По новому лианскому календарю православные христиане отмечают Старый Новый год в ночь на 14 января. Наши предки верили во многие суеверия в этот день и на другие праздники. В настоящее время эти верования тоже остались.
На Старый Новый существует множество примет и традиций. О них рассказали на ТСН.
Приметы на Старый Новый год
- Если погода ясная, то она предвещает изобилие на удачу. Если наоборот — значит, год будет сложным.
- Если на Старый Новый год оттепель — значит целое лето будет дождь.
- Если на деревьях иней на деревьях, это предвещает о "медовом" году.
- Не стоит в этот день одалживать деньги. Так можно подвергнуть себя требованию средств круглый год.
- Следует в этот день одеться во все новое, чтобы целый год ходить в новом.
- В дом на Старый Новый год должен зайти мужчина. Если это сделает женщина, это считается дурной приметой.
- Нельзя в этот день считать монеты. Это к бедности.
- Нельзя произносить на Старый Новый год слово "тринадцать". Так можно привлечь беды.
- Не стоит в этот день выносить мусор из дома. Так можно выкинуть изобилие.
Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем предвещает остановившиеся часы. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.