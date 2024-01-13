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Старый Новый год: как привлечь удачу в этот день на следующие 365 дней

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Приметы на Старый Новый год
Приметы на Старый Новый год. Фото https://novadoba.com.ua/

Как обречь себя на бедность на Старый Новый год

По новому лианскому календарю православные христиане отмечают Старый Новый год в ночь на 14 января. Наши предки верили во многие суеверия в этот день и на другие праздники. В настоящее время эти верования тоже остались.

На Старый Новый существует множество примет и традиций. О них рассказали на ТСН.

Приметы на Старый Новый год

  • Если погода ясная, то она предвещает изобилие на удачу. Если наоборот — значит, год будет сложным.
  • Если на Старый Новый год оттепель — значит целое лето будет дождь.
  • Если на деревьях иней на деревьях, это предвещает о "медовом" году.
  • Не стоит в этот день одалживать деньги. Так можно подвергнуть себя требованию средств круглый год.
  • Следует в этот день одеться во все новое, чтобы целый год ходить в новом.
  • В дом на Старый Новый год должен зайти мужчина. Если это сделает женщина, это считается дурной приметой.
  • Нельзя в этот день считать монеты. Это к бедности.
  • Нельзя произносить на Старый Новый год слово "тринадцать". Так можно привлечь беды.
  • Не стоит в этот день выносить мусор из дома. Так можно выкинуть изобилие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем предвещает остановившиеся часы. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

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#Суеверия #Приметы #Старый новый год