Старый Новый год: как привлечь удачу в этот день на следующие 365 дней

Как обречь себя на бедность на Старый Новый год

По новому лианскому календарю православные христиане отмечают Старый Новый год в ночь на 14 января. Наши предки верили во многие суеверия в этот день и на другие праздники. В настоящее время эти верования тоже остались.

На Старый Новый существует множество примет и традиций. О них рассказали на ТСН.

Приметы на Старый Новый год

Если погода ясная, то она предвещает изобилие на удачу. Если наоборот — значит, год будет сложным.

Если на Старый Новый год оттепель — значит целое лето будет дождь.

Если на деревьях иней на деревьях, это предвещает о "медовом" году.

Не стоит в этот день одалживать деньги. Так можно подвергнуть себя требованию средств круглый год.

Следует в этот день одеться во все новое, чтобы целый год ходить в новом.

В дом на Старый Новый год должен зайти мужчина. Если это сделает женщина, это считается дурной приметой.

Нельзя в этот день считать монеты. Это к бедности.

Нельзя произносить на Старый Новый год слово "тринадцать". Так можно привлечь беды.

Не стоит в этот день выносить мусор из дома. Так можно выкинуть изобилие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем предвещает остановившиеся часы. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.