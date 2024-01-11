"Останній рік": відомий мольфар розповів, що чекає на Путіна 2024-го

Російському диктатору "світить" рік розчарування та приниження

Відомий український екстрасенс і мольфар Макс Гордєєв, який раніше розповів про кепський стан здоров’я президента Росії, поділився новим прогнозом щодо диктатора Володимира Путіна.

В ефірі програми "Ранок у великому місті" ясновидець заявив, що 2024 рік стане останнім, коли глава Кремля зможе проявити себе на 100%. За словами Гордєєва, російський агресор доведе РФ до краху.

"Він уже це робить у будь-якому випадку, але люди, які його в цьому підтримують, досі не розуміють, що це останній рік, коли Путін зможе себе проявляти на 100%", — сказав мольфар.

Також екстрасенс додав, що російський президент, який все частіше перебуває в стані агресії, непорозуміння та приниження, зіткнеться з безліччю труднощів. До слова, за словами мольфара, у новому році диктатор планує великі витрати на війну з Україною, проте вони принесуть Путіну лише розчарування.

Раніше екстрасенс і таролог Віктор Литовський розповів, як помре Володимир Путін. За його словами, в останні хвилини життя президент Росії відчуватиме у горлі гіркий металічний присмак.