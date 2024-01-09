Назовете беду: какие домашние дела не стоит делать вечером

Как можно выбросить счастье из дома

В древности было много примет, связанных с вечерними ритуалами. Наши предки верили, что нельзя смотреть в зеркало после заката, подметать и т.д. Насчет уборки тоже было немало предрассудков.

У эзотериков нет четких и точных объяснений по этому поводу. Поэтому такие предрассудки совсем не обоснованы. Об этом пишет ЧасДей.

Какие домашние ритуалы нельзя делать вечером

Выносить мусор

Когда-то считалось, что вечером, вынеся мусор, можно выгнать из дома достаток. Поэтому лучше делать это днем или до того, как солнце зайдет.

Мыть пол

Таким образом, можно "вымыть" из дома счастья. Что касается практического объяснения, то, делая это после тяжелого рабочего дня, вы точно не улучшаете самочувствие и настроение.

Стирать

По приметам, развешанное на ночь белье притягивает нечисть и впитывает в себя негативную энергетику. Надо либо сразу сушить вещи, если есть такая возможность, либо стирать их днем.

Бриться

Большинство мужчин выбирают вечернее бритье для того, чтобы не тратить на это время с утра. Однако по приметам, лучше все же делать это в первой половине дня. Дело в том, что если вы бреетесь вечером, это может лишить вас сил и привести к импотенции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли хранить дома чужие вещи. Мы поделились, к чему это может привести с народными приметами.