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Треба тільки сіль: як позбавитись від негативу та невдач за народними прикметами

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Як очистити дім від негативу
Як очистити дім від негативу. Фото rbc.ua

Як сіль допоможе позбутися від негативу

У давнину сіль завжди мала містичне значення. Її завжди використовували для боротьби з негативною енергетикою. Раніше ми розповідали про прикмети з голкою. Тепер поговоримо про сіль.

Сіль вбирає в себе все погане та негативне. Тому нею чистять прикраси, амулети тощо. Про це пише РадіоТрек.

Як очистити дім з допомогою солі

  • По-перше, це треба робити на спадний місяць. Раніше вірили, що саме в чей час це робити найкраще.
  • По-друге, відчинити всі вікна та двері. Через них вийде все негативне. Потім варто у відро воду, насипати в неї солі і ретельно вимити підлогу. Важливо приділити особливу увагу куткам, місцям під ліжками та шафами.
  • По-третє, треба такою ж водою помити стіни та меблі. Після цього варто витерти їх сухою ганчіркою.

Також у давнину врили, що за допомогою солі можна привернути успіх. Для цього потрібно взяти жменю солі у праву руку. Лівою треба лити на неї воду. Потрібно повністю розчинити сіль. Після цього слід промовити такі слова: "Як сіль мені підвладна, так все підвладно буде. Успіх мене не забуде". Далі треба ретельно вимити руки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто дарувати квіти в горщику. Ми поділилися, до чого це може призвести за народними прикметами.

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#Сіль #Забобони #Прикмети