Надо только соль: как избавиться от негатива и неудач по народным приметам
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Как соль поможет избавиться от негатива
В древности соль всегда имела мистическое значение. Ее всегда использовали для борьбы с отрицательной энергетикой. Раньше мы рассказывали о приметах с иглой. Теперь поговорим о соли.
Соль впитывает все плохое и отрицательное. Поэтому чистят украшения, амулеты и т.д. Об этом пишет РадиоТрек.
Как очистить дом с помощью соли
- Во-первых, это нужно делать на нисходящий месяц. Раньше верили, что именно в чье время это делать лучше.
- Во-вторых, открыть все окна и двери. Из-за них получится все отрицательное. Затем следует налить в ведро воду, насыпать в нее соли и тщательно вымыть пол. Важно уделить особое внимание углам, местам под кроватями и шкафами.
- В третьих, нужно такой же водой помыть стены и мебель. После этого следует вытереть их сухой тряпкой.
Также в древности верили, что с помощью соли можно привлечь успех. Для этого нужно взять горсть соли в правую руку. Левой нужно лить на нее воду. Необходимо полностью растворить соль. После этого следует произнести следующие слова: "Как соль мне подвластна, так все подвластно будет. Успех меня не забудет". Далее нужно тщательно вымыть руки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит дарить цветы в горшке. Мы поделились, к чему это может привести по народным приметам.