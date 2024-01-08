Надо только соль: как избавиться от негатива и неудач по народным приметам

Как соль поможет избавиться от негатива

В древности соль всегда имела мистическое значение. Ее всегда использовали для борьбы с отрицательной энергетикой. Раньше мы рассказывали о приметах с иглой. Теперь поговорим о соли.

Соль впитывает все плохое и отрицательное. Поэтому чистят украшения, амулеты и т.д. Об этом пишет РадиоТрек.

Как очистить дом с помощью соли

Во-первых, это нужно делать на нисходящий месяц. Раньше верили, что именно в чье время это делать лучше.

Во-вторых, открыть все окна и двери. Из-за них получится все отрицательное. Затем следует налить в ведро воду, насыпать в нее соли и тщательно вымыть пол. Важно уделить особое внимание углам, местам под кроватями и шкафами.

В третьих, нужно такой же водой помыть стены и мебель. После этого следует вытереть их сухой тряпкой.

Также в древности верили, что с помощью соли можно привлечь успех. Для этого нужно взять горсть соли в правую руку. Левой нужно лить на нее воду. Необходимо полностью растворить соль. После этого следует произнести следующие слова: "Как соль мне подвластна, так все подвластно будет. Успех меня не забудет". Далее нужно тщательно вымыть руки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит дарить цветы в горшке. Мы поделились, к чему это может привести по народным приметам.