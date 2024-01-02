Що чекати після того, як спіткнувся - народні прикмети та забобони

До чого може призвести спотикання

Кожна людина, хоч і рідко, але може спіткнутися під час ходьби. За прикметами, це може мати різне трактування. Раніше ми розповідали, що означає, якщо знайшли гроші в зимовій куртці. Тепер поговоримо про прикмети щодо спотикань.

Езотерики кажуть, що спотикання через якісь предмети може призвести до різних наслідків. Про це розповіли на Оbozrevatel.

Що означають спотикання

Якщо ви спіткнулися лівою ногою за будь-який предмет, що виступає, не варто перейматися. Це принесе вам удачу. Також це розцінюється як хороший знак. Езотерики навіть припускають, що ваші проблеми завдяки спотиканню лівою ногою скоро вирішаться або ви зайдете спосіб, як це зробити.

Якщо ви спіткнулися правою ногою, це навпаки віщує про погані події. Це може означати, що ви зазнаєте труднощів або неприємностей найближчим часом. Ще це може трактуватися як зустріч з невдачами. Також це може сигналізувати про те, що ви займаєтеся чимось не за призначенням. Робіть усе з обережністю в такій ситуації та будьте пильними і уважними.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна прати речі зранку. Ми поділилися цікавими прикметами та забобонами.