Взуйтеся з правої ноги і радійте розсипаному цукру: кумедні прикмети та забобони на удачу

Прикмети та вірування на приворот удачі в життя

У нашій українській культурі є безліч прикмет та забобонів, які покликані привертати до людей багатство, удачу та везіння. Наші пращури вірили в прикмети, були спостережливими і передавали з покоління в покоління свої знання. Ми вже розповідали про народні прикмети на залучення багатства, а сьогодні ділимося забобонами на приворот удачі та везіння.

"Телеграф" зібрав найнезвичайніші і навіть кумедні народні вірування та забобони, щоб привернути до себе удачу:

Щоб бути везунчиком по життю — треба рано прокидатися, ще до сходу сонця.

Вранці, коли встаєте з ліжка, намагайтеся першою поставити праву ногу на підлогу.

Потім з тієї ж правої ноги починайте взутися, а з правої руки вдягатися.

Якщо вранці ненароком вдарилися об щось правим ліктем — чекайте приємного знайомства цього дня.

Якщо розсипали цукор — радійте, а не засмучуйтесь.

Не можна підстригати волосся на собі — відріжете успіх.

Якщо на шнурку випадково виник вузол, не поспішайте його відразу розв’язувати, а походіть з ним кілька днів — це на удачу.

Будьте дбайливими і дбайливо ставитеся до домочадців, так і домовик буде до них прихильний.

Якщо розпочати якусь нову справу під звуки церковних дзвонів, вона приречена на успіх.

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