Що зробити на початку січня, щоб було щастя: 5 речей

Ці важливі кроки, які дозволять покращити загальну енергетику дому та життя в цілому

Навіть з приходом нового року перед нами розкриваються перспективи та можливості. Відповідно до народних переказів, січень вважається ключовим місяцем для залучення удачі та добробуту на цілий рік.

Зробіть на початку першого місяця 2024 року п’ять кроків, щоб створити основу для приходу в своє життя нових можливостей і щастя. Що вже сьогодні необхідно зробити, пише pixelinform.

Обряд очищення

Пройдіться всіма кімнатами, використовуючи паличку ладану або сухий трав’яний пучок, щоб вигнати негативні енергії. Крім цього, не забувайте про просте прибирання. Після свят у домі часто накопичується безлад, з яким необхідно боротися.

Запис власних бажань

Почніть новий рік із позитивних афірмацій. Запишіть свої найзаповітніші бажання та плани на папері. Потім акуратно складіть лист і помістіть його в особливе місце — це додасть енергії для втілення.

Догляд за рослинами

Декоративні рослини в оселі не лише надають йому краси, але й здатні залучати позитивну енергію. На початку січня особливо важливо приділити увагу турботі за всіма рослинами у домі. Цей важливий крок допоможе покращити загальну енергетику вашої оселі.

Оберіг на дверях

Розмістіть новорічний оберіг на вхідних дверях вашого будинку чи квартири. Це може бути символ удачі або захисний амулет, який відобразить негативні дії та приверне позитивні енергії.

Загадування бажань

Сформулюйте свою заповітну мрію. Головне – вірити в бажання і прагнути його здійснення!

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