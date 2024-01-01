Что сделать в начале января, чтобы было счастье: 5 вещей

Эти важные шаги, которые позволят улучшить общую энергетику дома и жизнь в целом

Даже с приходом нового года перед нами раскрываются перспективы и возможности. В соответствии с народными преданиями, январь считается ключевым месяцем для привлечения удачи и благополучия на целый год.

Сделайте в начале первого месяца 2024 года пять шагов, чтобы создать основу для прихода в свою жизнь новых возможностей и счастья. Что уже сегодня необходимо предпринять, пишет pixelinform.

Обряд очищения

Пройдитесь по всем комнатам, используя палочку ладана или сухой травяной пучок, чтобы изгнать негативные энергии. Помимо этого, не забывайте о простой уборке. После праздников в доме часто накапливается беспорядок, с которым необходимо бороться.

Запись собственных желаний

Начните новый год с позитивных аффирмаций. Запишите свои самые заветные желания и планы на бумаге. Затем аккуратно сложите лист и поместите его в особенное место – это придаст энергии для их воплощения.

Уход за растениями

Декоративные растения в доме не только придают ему красоту, но также способны привлекать положительную энергию. В начале января особенно важно уделить внимание заботе за всеми растениями в доме. Этот важный шаг поможет улучшить общую энергетику вашего жилища.

Оберег на дверях

Разместите новогодний оберег на входной двери вашего дома или квартиры. Это может быть символ удачи или защитный амулет, который отразит негативные воздействия и привлечет положительные энергии.

Загадывание желаний

Сформулируйте свою заветную мечту. Главное – верить в желание и стремиться к его осуществлению!

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