Точно збудеться: як загадати бажання в новорічну ніч

Як загадати бажання в новорічну ніч

Новорічна ніч — час магії та чудес. Саме цієї ночі можна і треба загадувати те, про що ви довго мріяли. Раніше ми розповідали, як привітати найдорожчих людей з Новим роком.Тепер поговоримо про те, як правильно загадати новорічне бажання.

Навіть найбільші скептики в новорічну ніч починають вірити у дива та магію. Здавна вважається, що якщо в новорічну ніч загадати бажання, воно точно збудеться. Однак не всі це роблять правильно. Про це пише Апостроф.

Як загадати бажання у новорічну ніч — кілька способів

Використайте пусту пляшку. Бермо пусту місткість з-під шампанського або іншого напою. Важливо взяти саме скляну пляшку. На папері пишемо бажання та скручуємо у трубочку та сховати у пляшці. Закупорюємо її та ховаємо подалі.

Візьміть скляну банку. Пишемо різні бажання на різних шматочках паперу. Складаємо їх у прозору банку та заповнюємо її цукерками. Міцно закупорюємо банку та ставимо в непомітне місце. Ваші бажання будуть здійснюватися упродовж року.

Візьміть мандарини. Маркером пишемо на них те, що хочемо взяти з собою в новий рік. Наприклад, здоров’я, кохання, достаток, щастя, мир. Всі мандарини з бажаннями треба з’їсти або поділитися з близькими. Також перед самим боєм курантів треба почистити одну та покласти під ялинку. Так ви залучите щастя.

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