Точно сбудется: как загадать желание в новогоднюю ночь

Как загадать желание в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь – время магии и чудес. Именно в эту ночь можно и нужно загадывать то, о чем вы долго мечтали. Раньше мы рассказывали, как поздравить самых дорогих людей с Новым годом. Теперь поговорим о том, как правильно загадать новогоднее желание.

Даже самые большие скептики в новогоднюю ночь начинают верить в чудеса и магию. Издавна считается, что если в новогоднюю ночь загадать желание, оно точно сбудется. Однако не все это поступают правильно. Об этом пишет Апостроф.

Как загадать желание в новогоднюю ночь – несколько способов

Используйте пустую бутылку. Берем пустую емкость из-под шампанского или другого напитка. Важно взять именно стеклянную бутылку. На бумаге пишем желание и скручиваем в трубочку и спрятать в бутылке. Закупориваем ее и прячем подальше.

Возьмите стеклянную банку. Пишем разные желания на разных кусочках бумаги. Составляем их в прозрачную банку и заполняем ее конфетами. Прочно закупориваем банку и ставим в незаметное место. Ваши желания будут исполняться в течение года.

Возьмите мандарины. Маркером пишем на них то, что мы хотим взять с собой в новый год. К примеру, здоровье, любовь, достаток, счастье, мир. Все мандарины с желаниями нужно съесть или поделиться с близкими. Также перед боем курантов нужно почистить одну и положить под елку. Так вы привлечете счастье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сделать на Новый год, чтобы водились деньги. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.