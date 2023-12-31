Що потрібно зробити на Новий рік, щоб водилися гроші: народні прикмети

Розповідаємо, які є ритуали та обряди для залучення грошей у новорічну ніч

Новий рік здавна вважається часом чаклунства та виконання бажань. У багатьох культур існують вірування про те, що не можна робити напередодні Нового року. А також — що потрібно зробити в новорічну ніч, щоби залучити багатство, удачу та щастя.

Прикмети на Новий рік 2024 — на гроші та щастя

Щоб залишити всі проблеми старого року далеко за спиною, вважалося, що його треба випустити з дому. Для цього потрібно:

перед настанням нового відкрити ненадовго кватирку;

відкрити вхідні двері відразу після опівночі, щоб залучити щастя, успіх і гроші.

Таким чином ви позбавляєтеся вантажу нещасть і невдач, які приніс минулий рік. А також впускаєте в будинок позитивну енергію року, що настане, яка допомагатиме вам у фінансовій сфері.

Ще загадайте своє бажання під час бою годинника. Ви повинні щиро вірити в те, що воно справдиться і нікому його не озвучувати.

Крім того, перед Новим роком розрахуйтесь із боргами. Це потрібно зробити, щоб не бути боржником протягом наступного року.

Під тарілку на час зустрічі Нового року покладіть монету, яка має для вас значення. Це може бути монетка з подарованого гаманця, яку туди на удачу помістив дарувальник. Або монета, яка символізує особливу подію у вашому житті. Збережіть її на наступний рік.

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