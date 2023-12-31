Не робіть цього на Новий рік: як можна прикликати біду

Які дії в новорічну ніч можуть накликати біду

2024 — рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Це означає, що треба дотримуватися деяких правил, аби не розгнівати головного символа року. А раніше ми ділилися привітаннями з Новим роком 2024 для близьких.

В народі існує багато прикмет, які попереджують про біду. Ми разом з Уніан розповідаємо, що категорично не можна робити на Новий рік та кілька днів після.

Заборони та прикмети на Новий рік

Аби не накликати біду, не варто сваритися та сперечатися 31 грудня. Також повір’я кажуть, що не можна відмовлятися від святкової ялинки. Не варто також готувати святкову вечерю в поганому настрої. Краще налаштуйтеся на позитив. Варто зазначити, що 31 грудня не можна прибирати, прати і приводити до ладу одяг. Зробіть це раніше. Усі страви, що стоятимуть на столі в новорічну ніч, повинні бути зроблені в гарному настрої. Дракону не подобається негативна енергетика.

Окрім цих заборон існують ще й ті, які передвіщають біду на весь наступний рік. Не варто зустрічати Новий рік на самоті. Цей стан може залишитися з вами надовго. Хіба що якщо ви самі обираєте для себе таке святкування і для вас комфортніше подивитися фільм самому чи починати книжку.

Не варто зустрічати Новий рік у старому одязі та у суто жіночій компанії. Краще вдягнути все нове та святкувати хоча б з одним чоловіком. Це допоможе залучити хорошу енергетику та позитивні зміни у майбутньому. Також це сприяє покращенню особистого життя.

Раніше ми вже розповідали, про що говорить тепла погода на Новий рік. Цьогоріч 31 грудня буде аномально тепло.