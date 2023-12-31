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Не делайте этого на Новый год: как можно призвать беду

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Что делать на Новый год не стоит
Что делать на Новый год не стоит. Фото ukr.media

Какие действия в новогоднюю ночь могут навлечь беду

2024 — год Зеленого Деревянного Дракона. Это означает, что нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не разгневать главный символ года. А раньше мы делились поздравлениями с Новым годом 2024 года для близких.

В народе существует много примет, предупреждающих о беде. Мы вместе с Униан рассказываем, что категорически нельзя делать на Новый год и через несколько дней после.

Запреты и приметы на Новый год

Чтобы не навлечь беду, не стоит ссориться и спорить 31 декабря. Также поверья говорят, что нельзя отказываться от праздничной елки. Не стоит также готовить праздничный ужин в плохом настроении. Лучше настройтесь на позитив. Стоит отметить, что 31 декабря нельзя убирать, стирать и приводить в порядок одежду. Сделайте это раньше. Все блюда, стоящие на столе в новогоднюю ночь, должны быть сделаны в хорошем настроении. Дракону не нравится отрицательная энергетика.

Кроме этих запретов существуют и те, которые предвещают беду на весь следующий год. Не стоит встречать Новый год в одиночестве. Это состояние может остаться с вами надолго. Разве что если вы сами выбираете для себя такое празднование и вам комфортнее посмотреть фильм самому или начинать книгу.

Не стоит встречать Новый год в старой одежде и чисто женской компании. Лучше надеть все новое и праздновать хотя бы с одним мужчиной. Это поможет привлечь хорошую энергетику и позитивные изменения в будущем. Также это способствует улучшению личной жизни.

Ранее мы уже рассказывали, о чем говорит теплая погода на Новый год. 31 декабря этого года будет аномально тепло.

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#Суеверия #Приметы