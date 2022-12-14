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Менше росіян і більше "реаліті": які відео з "полуничкою" шукали українці у 2022 році (інфографіка)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Автор
Єва Елфі стала найпопулярнішою актрисою для дорослих в Україні Новина оновлена 14 грудня 2022, 01:13
Єва Елфі стала найпопулярнішою актрисою для дорослих в Україні

Найбільшою популярністю в Україні мала рідкісна для світу категорія "реальних відео"

Навіть у воєнний час українці продовжують активно генерувати трафік для сайтів для дорослих і залишилися в топ-20 серед найактивніших користувачів Pornhub у світі, посівши 15-й рядок у рейтингу (проти 14-го минулого року).

Про це йдеться у традиційних підсумках року, розміщених на сайті ресурсу. Зазначається, що найбільш популярна раніше категорія "російських" відео втратила своє лідерство поступившись першим рядком "реальним" відео.

За даними сайту, ця категорія вийшла в топи не тільки в Україні, а й у Білорусі, Казахстані та Киргизстані.

Звіт Pornhub 2022
Найбільш популярні категорії по країнах світу
Звіт Pornhub 2022
Найбільш активні відвідувачі сайту по країнах

У даних зазначено, що українці почали в середньому проводити на сайті 9 хвилин та 57 секунд, що на 4 секунди довше, ніж торік. Це дозволило увійти до топ-10 та розташуватися на 8-му місці.

Звіт Pornhub 2022
Рейтинг тривалості перебування на сайті

З основних пошукових категорій видно, що наші співгромадяни віддають перевагу лесбійським парам, дорослим жінкам та аніме. Також у топ-5 увійшов запит українських відео, а ось російські хоч і залишаються у рейтингу, але значно втратили успіх.

Звіт Pornhub 2022
Уподобання серед користувачів з України

При цьому, як видно на графіках, "дорослими відео" захоплюються далеко не лише чоловіки, а й жінки, яких серед української аудиторії 41% і це, до речі, 5 місце у світі.

Звіт Pornhub 2022
Співвідношення жінок та чоловіків по країнах

Також примітно, що "полуничка" цікава однаково більшості вікових категорій від 18 до 44 років, оскільки особливого дисбалансу серед них, на відміну від багатьох інших країн, не спостерігається.

Звіт Pornhub 2022
Співвідношення вікових категорій за країнами

Найбільш популярними актрисами серед українців стала росіянка Єва Елфі, наша землячка Жозефін Джексон та американка Лана Роудс. Зі світовим рейтингом можна ознайомитися нижче.

Звіт Pornhub 2022
Найбільш популярні актриси у світі

Варто зазначити, що в Україні знімання та збут порнографічних матеріалів переслідується законом і навіть у 2022 році був випадок, коли дівчину ледь не відправляли у в’язницю на три роки за відверті фотографії на сайті OnlyFans.

Справа тоді викликала громадський резонанс і на сайті президента з’явилася петиція про скасування цієї заборони, проте навіть попри те, що вона набрала необхідну кількість підписів та була розглянута Володимиром Зеленським, справа далі не рушила.

Теги:
#Україна #Порнографія #Pornhub