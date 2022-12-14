Менше росіян і більше "реаліті": які відео з "полуничкою" шукали українці у 2022 році (інфографіка)

Найбільшою популярністю в Україні мала рідкісна для світу категорія "реальних відео"

Навіть у воєнний час українці продовжують активно генерувати трафік для сайтів для дорослих і залишилися в топ-20 серед найактивніших користувачів Pornhub у світі, посівши 15-й рядок у рейтингу (проти 14-го минулого року).

Про це йдеться у традиційних підсумках року, розміщених на сайті ресурсу. Зазначається, що найбільш популярна раніше категорія "російських" відео втратила своє лідерство поступившись першим рядком "реальним" відео.

За даними сайту, ця категорія вийшла в топи не тільки в Україні, а й у Білорусі, Казахстані та Киргизстані.

Найбільш популярні категорії по країнах світу

Найбільш активні відвідувачі сайту по країнах

У даних зазначено, що українці почали в середньому проводити на сайті 9 хвилин та 57 секунд, що на 4 секунди довше, ніж торік. Це дозволило увійти до топ-10 та розташуватися на 8-му місці.

Рейтинг тривалості перебування на сайті

З основних пошукових категорій видно, що наші співгромадяни віддають перевагу лесбійським парам, дорослим жінкам та аніме. Також у топ-5 увійшов запит українських відео, а ось російські хоч і залишаються у рейтингу, але значно втратили успіх.

Уподобання серед користувачів з України

При цьому, як видно на графіках, "дорослими відео" захоплюються далеко не лише чоловіки, а й жінки, яких серед української аудиторії 41% і це, до речі, 5 місце у світі.

Співвідношення жінок та чоловіків по країнах

Також примітно, що "полуничка" цікава однаково більшості вікових категорій від 18 до 44 років, оскільки особливого дисбалансу серед них, на відміну від багатьох інших країн, не спостерігається.

Співвідношення вікових категорій за країнами

Найбільш популярними актрисами серед українців стала росіянка Єва Елфі, наша землячка Жозефін Джексон та американка Лана Роудс. Зі світовим рейтингом можна ознайомитися нижче.

Найбільш популярні актриси у світі

Варто зазначити, що в Україні знімання та збут порнографічних матеріалів переслідується законом і навіть у 2022 році був випадок, коли дівчину ледь не відправляли у в’язницю на три роки за відверті фотографії на сайті OnlyFans.

Справа тоді викликала громадський резонанс і на сайті президента з’явилася петиція про скасування цієї заборони, проте навіть попри те, що вона набрала необхідну кількість підписів та була розглянута Володимиром Зеленським, справа далі не рушила.