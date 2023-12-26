12 эффективных способов испортить себе Новый год: приметы, которые следует знать

Чтобы не иметь проблем с негативной энергией, нужно избегать некоторых действий

Новый год – это время, когда мы хотим, чтобы все было идеально. Мы готовимся к празднику заранее, выбираем наряды, готовим праздничное меню, украшаем дом. Но есть некоторые вещи, которые делать в канун Нового года нельзя, если вы хотите, чтобы праздник прошел успешно.

Приметы

Нельзя убирать и стирать одежду вечером 31 декабря . Это может привести к тому, что вы весь год будете вечно что-то терять. Вместо этого, лучше уделите время своим близким или займитесь чем-то творческим.

. Это может привести к тому, что вы весь год будете вечно что-то терять. Вместо этого, лучше уделите время своим близким или займитесь чем-то творческим. Нельзя готовить в плохом настроении . Все блюда, которые вы планируете поставить на праздничный стол, должны быть приготовлены в хорошем настроении, иначе символ года обидится на вас за отрицательную энергетику. Поэтому если вы чувствуете себя плохо, лучше отложить приготовление пищи на другой день.

. Все блюда, которые вы планируете поставить на праздничный стол, должны быть приготовлены в хорошем настроении, иначе символ года обидится на вас за отрицательную энергетику. Поэтому если вы чувствуете себя плохо, лучше отложить приготовление пищи на другой день. Нельзя встречать Новый год в одиночестве . Если вы не собираетесь праздновать с семьей, то не теряйте времени и пригласите к себе друзей. Новый год — это праздник, когда мы должны быть рядом с теми, кого ценим.

. Если вы не собираетесь праздновать с семьей, то не теряйте времени и пригласите к себе друзей. Новый год — это праздник, когда мы должны быть рядом с теми, кого ценим. Нельзя давать взаймы деньги вечером 31 декабря . Это может привести к тому, что вы весь год будете вечно находиться в долгах. Лучше вручить близким подарок, а не давать им деньги взаймы.

. Это может привести к тому, что вы весь год будете вечно находиться в долгах. Лучше вручить близким подарок, а не давать им деньги взаймы. Нельзя ругать кого-то или ссориться в канун Нового года. Это может привести к ссорам и конфликтам в новом году. Поэтому, если вы чувствуете, что хотите поссориться с кем-то, лучше отложите это на другой день.

Практические советы

Не совершайте покупки перед самым праздником . Это может привести к переплате за товары. Лучше совершить покупки заранее, когда еще есть скидки.

. Это может привести к переплате за товары. Лучше совершить покупки заранее, когда еще есть скидки. Не готовьте слишком много блюд . Лучше приготовить несколько любимых блюд, чем с трудом съесть огромное количество пищи.

. Лучше приготовить несколько любимых блюд, чем с трудом съесть огромное количество пищи. Не покупайте дорогие подарки, если вы не можете себе их позволить. Главное – это не цена подарка, а внимание, которое вы уделяете близким.

Дополнительные советы

Нельзя встречать Новый год в беспорядке и в грязном помещении , потому что это создает ощущение хаоса и разрухи, а также отпугивает изобилие, которое должно прийти в новом году.

, потому что это создает ощущение хаоса и разрухи, а также отпугивает изобилие, которое должно прийти в новом году. Нельзя одевать старую одежду на Новый год , потому что это значит, что вы не готовы к изменениям.

, потому что это значит, что вы не готовы к изменениям. Нельзя также выбрасывать мусор в период с 31 декабря по 2 января, потому что это означает, что вы теряете свое богатство и счастье.

в период с 31 декабря по 2 января, потому что это означает, что вы теряете свое богатство и счастье. Нельзя также засыпать рано, упуская возможность насладиться полночным моментом, ибо это означает, что вы упускаете свой шанс на успех.

Конечно, не все верят в приметы. Но, даже если вы не верите в них, следовать этим советам все равно стоит. Они ведь помогут вам создать позитивную атмосферу перед Новым годом и сделать праздник незабываемым.

Напомним, Телеграф уже писал, о шести вещах, которые нужно выбросить из дома перед Новым годом, чтобы привлечь счастье и удачу.