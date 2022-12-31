Прикмети на Новий рік: що потрібно обов’язково зробити, щоб залучити гроші у 2023 році

Ці прості дії допоможуть задобрити нового господаря року і залучать до вашого будинку успіх, удачу, прибуток та кохання.

Новий рік ось-ось настане, а це означає, що зовсім скоро Чорний Водяний Тигр поступиться своєю посадою новому покровителю року — Чорному Водяному Кролику. У китайській астрології Кролик символізує терпіння та удачу. Є всі шанси, що 2023 рік Кролика принесе те, чого нам не вистачало у 2022 році: мир та успіх.

Ми вже писали, що не можна робити на Новий рік-2022, щоб не спричинити біди та невдачі наступного року, проте крім заборон існує й низка обов’язкових справ та ритуалів, які потрібно зробити у новорічну ніч, щоб залучити у своє життя багатство, успіх, кохання і навіть поповнення в сім’ї.

Не забувайте, новорічна ніч — це ніч чудес, коли виконуються найзаповітніші мрії та бажання. Головне щиро вірити.

Що потрібно зробити у Новий рік

Приберіть у квартирі до 31 січня. Головне зробити це до заходу Сонця.

Перед Новим роком треба повернути всі борги та позичені речі.

Обов’язково пробачте всі образи і помиріться з людьми, з якими посварилися.

31 грудня необхідно підбити підсумки року.

Поцілуйте кохану людину під бій курантів, щоб сім’я була щасливою.

Обов’язково загадайте бажання під бій курантів

Прикмети на гроші

Покладіть монетку під тарілку кожного гостя — це приверне фінансовий успіх.

Під час бою курантів візьміть купюру з великим номіналом і стисніть у руці, щоб зарядити її на весь рік. Після цього покладіть її в гаманець і носіть як талісман.

Повісьте на новорічну ялинку гроші

За новорічним столом обов’язково має сидіти чоловік.

Не викидайте залишки їжі зі столу – їх краще віддати тваринам.

Любовні прикмети

Щоб сім’я була міцною, коханим треба триматися за руки під час бою курантів.

7 запалених зелених свічок забезпечать родині добробут та достаток у новому році.

Щоб забути колишнього коханого, потрібно спалити торік календар. Це допоможе забути все погане.

Повішена на ялинку прикраса у вигляді серця, принесе у ваше життя кохання.

Як залучити удачу у Новому 2022 році

У будинку обов’язково повинні бути фігурки покровителя року — Кролика.

Під бій курантів слід загадати виконання мрії. Важливо промовляти бажання так, ніби воно вже здійснилося.

Потрібно з’їсти 12 виноградин.

Залишки їжі згодувати тваринам та птахам.

Прикмети на вагітність

Щоб завагітніти у новому році, потрібно повісити на ялинку кілька брязкалець чи дитячих іграшок.

Щоб завагітніти у 2023-му році, дівчина має щось з’їсти з рук вагітної.

Критичні дні, що почалися 31 числа, прогнозують поповнення в новому році.

"Телеграф" бажає всім безпечного святкування та нагадує, чим можна зайнятися у Новий рік за умови блекауту, щоб не зіпсувати свято та зберегти казкову атмосферу.

Також раніше "Телеграф" публікував гороскоп на 2023 рік Водяного Кролика для всіх знаків Зодіаку.