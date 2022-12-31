Прикмети на Новий рік: що потрібно обов’язково зробити, щоб залучити гроші у 2023 році
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Ці прості дії допоможуть задобрити нового господаря року і залучать до вашого будинку успіх, удачу, прибуток та кохання.
Новий рік ось-ось настане, а це означає, що зовсім скоро Чорний Водяний Тигр поступиться своєю посадою новому покровителю року — Чорному Водяному Кролику. У китайській астрології Кролик символізує терпіння та удачу. Є всі шанси, що 2023 рік Кролика принесе те, чого нам не вистачало у 2022 році: мир та успіх.
Ми вже писали, що не можна робити на Новий рік-2022, щоб не спричинити біди та невдачі наступного року, проте крім заборон існує й низка обов’язкових справ та ритуалів, які потрібно зробити у новорічну ніч, щоб залучити у своє життя багатство, успіх, кохання і навіть поповнення в сім’ї.
Не забувайте, новорічна ніч — це ніч чудес, коли виконуються найзаповітніші мрії та бажання. Головне щиро вірити.
Що потрібно зробити у Новий рік
- Приберіть у квартирі до 31 січня. Головне зробити це до заходу Сонця.
- Перед Новим роком треба повернути всі борги та позичені речі.
- Обов’язково пробачте всі образи і помиріться з людьми, з якими посварилися.
- 31 грудня необхідно підбити підсумки року.
- Поцілуйте кохану людину під бій курантів, щоб сім’я була щасливою.
Прикмети на гроші
- Покладіть монетку під тарілку кожного гостя — це приверне фінансовий успіх.
- Під час бою курантів візьміть купюру з великим номіналом і стисніть у руці, щоб зарядити її на весь рік. Після цього покладіть її в гаманець і носіть як талісман.
- За новорічним столом обов’язково має сидіти чоловік.
- Не викидайте залишки їжі зі столу – їх краще віддати тваринам.
Любовні прикмети
- Щоб сім’я була міцною, коханим треба триматися за руки під час бою курантів.
- 7 запалених зелених свічок забезпечать родині добробут та достаток у новому році.
- Щоб забути колишнього коханого, потрібно спалити торік календар. Це допоможе забути все погане.
Як залучити удачу у Новому 2022 році
- У будинку обов’язково повинні бути фігурки покровителя року — Кролика.
- Під бій курантів слід загадати виконання мрії. Важливо промовляти бажання так, ніби воно вже здійснилося.
- Потрібно з’їсти 12 виноградин.
- Залишки їжі згодувати тваринам та птахам.
Прикмети на вагітність
- Щоб завагітніти у новому році, потрібно повісити на ялинку кілька брязкалець чи дитячих іграшок.
- Щоб завагітніти у 2023-му році, дівчина має щось з’їсти з рук вагітної.
- Критичні дні, що почалися 31 числа, прогнозують поповнення в новому році.
"Телеграф" бажає всім безпечного святкування та нагадує, чим можна зайнятися у Новий рік за умови блекауту, щоб не зіпсувати свято та зберегти казкову атмосферу.
Також раніше "Телеграф" публікував гороскоп на 2023 рік Водяного Кролика для всіх знаків Зодіаку.