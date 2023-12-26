Гроші потечуть рікою: обряд на новорічну ніч для залучення багатства

Багато людей стверджують, що після виконання цього обряду у них починалося везіння в грошових справах

Новий рік — це не тільки свято, але і чудова нагода змінити своє життя на краще. Багато людей вірять, що в цю ніч можна здійснити свої найзаповітніші бажання і мрії, якщо дотриматися певних правил і звичаїв. Існує безліч новорічних обрядів і ритуалів, які мають принести удачу, щастя і достаток у наступному році. Один з найпопулярніших — це класти гроші під подушку напередодні Нового року. Але чи знаєте ви, як правильно виконати цей обряд?

Щоб обряд подіяв, потрібно виконати його правильно. Отже, що потрібно зробити:

Увечері 31 грудня покладіть під подушку купюру або монети.

Не забудьте загадати бажання, пов'язане з грошима.

Перед сном подумайте про те, як ви хочете, щоб у новому році у вас було більше грошей.

Вранці, прокинувшись, не діставайте гроші з-під подушки. Залиште їх там до обіду.

Після обіду візьміть гроші з-під подушки й покладіть їх в гаманець.

Що можна покласти під подушку

Можна покласти будь-яку купюру або монету, але краще, якщо це буде нова купюра або монета, яка не була в обігу. Також можна покласти кілька монеток або купюр різного номіналу.

Що загадати

Бажано загадати конкретне бажання, пов'язане з грошима. Наприклад, ви можете загадати, щоб у новому році у вас з'явилася нова робота з високою зарплатою, щоб ви купили нову машину або квартиру, або щоб ви подорожували по світу.

Порада

Щоб обряд подіяв, потрібно вірити в нього. Якщо ви будете сумніватися, то обряд не спрацює. Тому перед тим, як виконувати обряд, постарайтеся налаштуватися на позитивний лад і повірити в те, що у вас все вийде.

Додаткові поради

Якщо ви хочете, щоб обряд подіяв ще краще, то можна покласти під подушку не тільки гроші, але та інші символи достатку, такі як зерно, пшениця або горіхи.

Також можна вимовити спеціальний заговір, коли будете класти гроші під подушку. Наприклад, можна сказати такий:

"Гроші, гроші, ідіть до мене,

Залишайтеся в мене.

Багато, багато, багато,

Щоб мені було достатньо".

Надіємося, що ці поради допоможуть вам залучити у своє життя достаток і удачу у грошових справах.

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