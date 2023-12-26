Гроші потечуть рікою: обряд на новорічну ніч для залучення багатства
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Багато людей стверджують, що після виконання цього обряду у них починалося везіння в грошових справах
Новий рік — це не тільки свято, але і чудова нагода змінити своє життя на краще. Багато людей вірять, що в цю ніч можна здійснити свої найзаповітніші бажання і мрії, якщо дотриматися певних правил і звичаїв. Існує безліч новорічних обрядів і ритуалів, які мають принести удачу, щастя і достаток у наступному році. Один з найпопулярніших — це класти гроші під подушку напередодні Нового року. Але чи знаєте ви, як правильно виконати цей обряд?
Щоб обряд подіяв, потрібно виконати його правильно. Отже, що потрібно зробити:
- Увечері 31 грудня покладіть під подушку купюру або монети.
- Не забудьте загадати бажання, пов'язане з грошима.
- Перед сном подумайте про те, як ви хочете, щоб у новому році у вас було більше грошей.
- Вранці, прокинувшись, не діставайте гроші з-під подушки. Залиште їх там до обіду.
- Після обіду візьміть гроші з-під подушки й покладіть їх в гаманець.
Що можна покласти під подушку
Можна покласти будь-яку купюру або монету, але краще, якщо це буде нова купюра або монета, яка не була в обігу. Також можна покласти кілька монеток або купюр різного номіналу.
Що загадати
Бажано загадати конкретне бажання, пов'язане з грошима. Наприклад, ви можете загадати, щоб у новому році у вас з'явилася нова робота з високою зарплатою, щоб ви купили нову машину або квартиру, або щоб ви подорожували по світу.
Порада
Щоб обряд подіяв, потрібно вірити в нього. Якщо ви будете сумніватися, то обряд не спрацює. Тому перед тим, як виконувати обряд, постарайтеся налаштуватися на позитивний лад і повірити в те, що у вас все вийде.
Додаткові поради
- Якщо ви хочете, щоб обряд подіяв ще краще, то можна покласти під подушку не тільки гроші, але та інші символи достатку, такі як зерно, пшениця або горіхи.
- Також можна вимовити спеціальний заговір, коли будете класти гроші під подушку. Наприклад, можна сказати такий:
"Гроші, гроші, ідіть до мене,
Залишайтеся в мене.
Багато, багато, багато,
Щоб мені було достатньо".
Надіємося, що ці поради допоможуть вам залучити у своє життя достаток і удачу у грошових справах.
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