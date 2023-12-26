Не відмовляйтеся від солодкого на Новий рік: чому це важливо для вашого щастя та достатку

Щоб Новий рік був щасливим і вдалим, обов'язково побалуйте себе і своїх близьких солодощами в цей день

Новий рік — це свято, яке символізує початок нового циклу життя. Це час, коли ми прощаємося з минулим і з надією дивимося в майбутнє. У цей день ми хочемо, щоб все було добре, щоб наші бажання здійснилися. Тому і зустрічаємо Новий рік з гарним настроєм, позитивними думками. А ще — з солодким!

Походження звичаю їсти солодке на Новий рік

Звичай їсти солодке на Новий рік має давню історію, яка сягає коріннями до давніх цивілізацій. У різних країнах і культурах солодке мало різне значення і символіку, але загальною ідеєю було те, що солодке притягує солодке, тобто щастя, достаток, кохання та добробут.

Наприклад, у давньому Римі на Новий рік дарували один одному медові кекси, які називались "стрене", від латинського слова "strenuus", що означає "сильний", "енергійний", "активний". Цим вони виражали свої побажання міцності, витривалості й успіху в новому році.

У Китаї на Новий рік, який відзначається за місячним календарем, традиційно готують і їдять солодкі пироги, які називаються "ніан гао", що означає "високий рік". Цим вони символізують своє бажання рости, прогресувати й досягати висот в новому році.

У Європі на Новий рік поширеним був звичай пекти та дарувати один одному пряники, які мали різні форми й прикрашались цукровою глазур’ю. Пряники були не тільки смачними, але й мистецькими творіннями, які відображали різні сюжети та символи. Пряники були своєрідними талісманами, які мали захищати від зла і приносити щастя.

У стародавніх слов'ян Новий рік відзначався в березні, і в цей день було заведено пригощати гостей медом, пирогами та іншими солодощами. Ці страви вважалися символом достатку і добробуту. Згодом Новий рік почали відзначати в грудні, але звичай зустрічати його з солодким залишився. Солодкі страви стали символом радості, щастя і добробуту.

Чому ж так важливо зустрічати Новий рік з солодким?

Згідно з повір'ями, якщо на Новий рік з'їсти щось солодке, то весь наступний рік буде солодким, тобто вдалим і щасливим.

Крім того, солодке — це символ достатку. У давнину люди вірили, що якщо в Новорічну ніч на столі буде багато солодкого, то весь наступний рік буде рясним і щедрим.

Які солодощі можна подати на Новий рік?

На Новий рік прийнято подавати різноманітні солодощі:

Пироги

Тістечка

Торти

Шоколад

Цукерки

Різновиди сухофруктів

Мед

Ягоди

Фрукти

Звичайно, не варто переїдати солодощів на Новий рік. Але кілька шматочків смачненького допоможуть вам створити правильний настрій і зарядити себе позитивними емоціями на весь наступний рік.

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