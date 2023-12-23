Різдвяні ворожіння 2023: як провести ритуали ворожінь на здійснення бажань і багатство

Традиційні українські ворожіння на Різдво

У різдвяні свята в українській культурі існують традиції ворожіння. Так, незаміжні дівчата вдаються до ритуалів ворожіння на нареченого, тоді як інші люди можуть погадати на гроші чи виконання бажань.

"Телеграф" зібрав найцікавіші ворожіння на багатство та бажання, які можна провести на Різдво чи Святвечір. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Ворожіння на гроші

Щоб заглянути в майбутнє і дізнатися, чи будуть у вас водитись гроші в новому році, можна погадати за допомогою купюр. Приготуйте заздалегідь купюри різного номіналу та скрутіть їх у трубочки. Для чистоти ритуалу можна взяти всі номінали українських гривень – від 1 до 1000. Покладіть усі згорнуті банкноти у непрозорий мішечок чи ємність. А в ніч на Різдво не дивлячись дістаньте першу ліпшу купюру — чим більший її номінал, тим багатшим буде наступний рік.

Ворожіння на бажання

Ворожіння з кішкою. На Різдво загадайте бажання і покличте кота/кішку в кімнату. Уважно спостерігайте, якою лапою тварина переступить поріг. Якщо лівою – бажання збудеться, якщо правою – не доля.

Ворожіння з кільцем. Підготуйте кільце, нитку і тарілку з водою. Поставте тарілку з водою на стіл перед собою, просмикніть кільце через нитку на певній відстані. Тепер підніміть кільце на нитці над водою і легенько хитайте. У цей час починайте загадувати бажання чи ставити питання. Якщо кільце на нитці хитається паралельно до вас – відповідь позитивна, якщо перпендикулярно до вас, то негативна.

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