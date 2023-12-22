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Замок над водою, Пересол, На паркані: найцікавіші ворожіння для дівчат на Різдво

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Галина Струс Галина Струс
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Як дівчатам дізнатися ім’я нареченого
Як дівчатам дізнатися ім’я нареченого. Фото Freepik

Як дізнатися ім’я нареченого за допомогою ворожінь

У період різдвяних свят в українській культурі зведено ворожити на нареченого. Ця традиція більше стосується незаміжніх дівчат, які мріють зустріти свого обранця. А щоб заглянути в майбутнє і дізнатися хоча б чи його ім’я чи образ вдаються до різних ворожінь.

Як пише "Телеграф", є кілька цікавих способів ворожити напередодні Різдва. Сьогодні ми розповімо про них докладніше.

Ворожіння "Пересол"

Суть ворожіння полягає в тому, що в ніч на Різдво дівчина має з’їсти на вечерю щось солоне. Перед сном треба сказати фразу: "Хто мій суджений, хто мій ряджений, той мені пити подасть". Дуже важливо запам’ятати свій сон, тому що в ньому дівчина може побачити свого нареченого.

Предмети під подушкою

У різдвяну ніч потрібно покласти під подушку гребінець або поясок і попросити майбутнього нареченого з’явитися уві сні розчесати волосся або підперезати.

Ворожіння "Замок над водою"

У Святвечір дівчина повинна замкнути ключем навісний замок і зробити це над водою. При цьому треба примовляти: "Наречений мій, прийди пити попроси". Уві сні до неї має з’явитися хлопець, який і буде її долею.

Ворожіння на ім’я судженого

Різдвяне ворожіння на ім’я полягає в тому, що дівчата збиралися групками та ходили вулицями. У зустрічних чоловіків вони питали ім’я. І ім’я, яке називав чоловік, буде ім’ям їхнього майбутнього чоловіка.

Ворожіння "На паркані"

Ще одне цікаве ворожіння, яке було поширене в селах — треба вибрати паркан зі штахету, йти вздовж нього та примовляти: "Багатий, бідний, вдівець, молодець". Таким чином називаючи подробиці про нареченого аж до останньої дощечки.

Раніше "Телеграф" розповідав про візуальний тест, який допоможе дізнатися про майбутнє. Просто виберіть сніжну кулю і дізнайтеся, що на вас чекає в новому 2024 році.

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#Різдво #Різдвяні ворожіння