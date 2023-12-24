Удача буде у вашій кишені: що робити на Різдво, щоб залучити успіх на весь рік
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Що робити на Різдво не можна, а що принесе удачу
У давнину існувало багато прикмет та забобонів. Наші предки вірили у різні явища, що відбувалися на Різдво. Вони вважали, що від того, що робити в це церковне свято, залежить те, як пройде цілий наступний рік. А раніше ми вже розповідали, які рослини поставити вдома, щоб таланило.
Різдво Христове — велике церковне свято. Саме в цей день можна передбачити, як пройде наступний рік. Про це розповіли на ukr.media.
Що зробити на Різдво, щоб цілий рік супроводжувала удача
- Не займайтеся рукоділлям. Вважалося, що саме через це будуть хвороби. Є приказка: "Якщо на Різдво Христове шиють, то в домі сліпий народиться".
- Одягайтеся у нові речі. Це допоможе залучити удачу.
- Не прибирайте. Так, Різдво Христове треба святкувати у порядку, однак підготувати оселю треба за кілька днів.
- Не виносьте сміття з хати. Це стосується і буквального сенсу, і фігурального. Таким чином можна винести удачу з дому.
- Будьте поруч з тими, хто до вас прихильний. Тоді весь рік проведете у щасті.
- Придбайте щось. Покупки на Різдво віщують удачу та достаток.
- Запаліть у церкві поминальну свічку. Ваші покійні родичі намагатимуться вам допомогти в наступному році.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна позичати у Святвечір. Ми поділилися цікавими забобонами.