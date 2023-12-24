Удача буде у вашій кишені: що робити на Різдво, щоб залучити успіх на весь рік

Що робити на Різдво не можна, а що принесе удачу

У давнину існувало багато прикмет та забобонів. Наші предки вірили у різні явища, що відбувалися на Різдво. Вони вважали, що від того, що робити в це церковне свято, залежить те, як пройде цілий наступний рік. А раніше ми вже розповідали, які рослини поставити вдома, щоб таланило.

Різдво Христове — велике церковне свято. Саме в цей день можна передбачити, як пройде наступний рік. Про це розповіли на ukr.media.

Що зробити на Різдво, щоб цілий рік супроводжувала удача

Не займайтеся рукоділлям. Вважалося, що саме через це будуть хвороби. Є приказка: "Якщо на Різдво Христове шиють, то в домі сліпий народиться".

Одягайтеся у нові речі. Це допоможе залучити удачу.

Не прибирайте. Так, Різдво Христове треба святкувати у порядку, однак підготувати оселю треба за кілька днів.

Не виносьте сміття з хати. Це стосується і буквального сенсу, і фігурального. Таким чином можна винести удачу з дому.

Будьте поруч з тими, хто до вас прихильний. Тоді весь рік проведете у щасті.

Придбайте щось. Покупки на Різдво віщують удачу та достаток.

Запаліть у церкві поминальну свічку. Ваші покійні родичі намагатимуться вам допомогти в наступному році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна позичати у Святвечір. Ми поділилися цікавими забобонами.